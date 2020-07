Feuerwehr: Rüstwagen für 434 000 Euro

Avatar_shz von Knuth Penaranda

16. Juli 2020, 14:12 Uhr

Elmshorn | Brandneues Fahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn. Die Brandbekämpfer haben einen Rüstwagen in Dienst gestellt. Anschaffungskosten: 434 000 Euro.

Drei Elmshorner Gerätewarte haben das moderne Einsatzfahrzeug Anfang der Woche im baden-württembergischen Ulm übernommen und an die Krückau überführt. Es wird überwiegend für technische Hilfeleistungen benötigt, zum Beispiel bei Verkehrsunfällen oder Unglücksfällen. Am Mittwoch überreichte Bürgermeister Volker Hatje offiziell den Schlüssel an Gruppenführer Jörn Schultz-Rudek.

„Unsere Investitionen in modernstes Gerät sind auch Ausdruck unserer großen Wertschätzung gegenüber den Kameradinnen und Kameraden“, sagt Hatje. „Sie setzen ehrenamtlich einen Großteil ihrer Freizeit und im Ernstfall sogar ihr Leben für unser aller Wohl ein – das kann man gar nicht genug anerkennen.“

„Uns ist wichtig, dass wir das Fahrzeug schnellstmöglich in der Truppe bekannt machen“, erklärt Gruppenführer Jörn Schultz-Rudek. Der neue Wagen wird den mehr als 25 Jahre alten Vorgänger ersetzen. Der wird verkauft, sobald der neue Rüstwagen voll einsatzfähig ist.

Bis dahin erwartet die Löschgruppe viel Training, damit jeder Handgriff sitzt. Das Spezialeinsatzfahrzeug hat auch hydraulische Stützen an Bord, um zum Beispiel einsturzgefährdete Bauschächte abzusichern. Außerdem befinden sich ein Schnelleinsatzboot auf dem Dach und eine Seilwinde mit fünf Tonnen Zugkraft an der vorderen Stoßstange.

Cornel Zöpfgen ist einer der drei Gerätewarte, die den Rüstwagen im Magirus-Werk in Ulm abgeholt haben. „Das hatte ein bisschen was von Weihnachten“, sagt er. Das lange Warten habe sich gelohnt – bereits im September 2019 schickten die Elmshorner ihre Ausrüstung die 800 Kilometer Richtung Süden, damit das neue Fahrzeug passgenau gefertigt werden kann. Aufgrund des Coronavirus dauerte die Auslieferung nun länger als geplant. In der Zwischenzeit übernahmen die Wehren in Pinneberg und Uetersen die technische Einsatzbereitschaft. Sie mussten aber glücklicherweise nicht angefordert werden.

