Einsatzkräfte von Außenwelt abgeschnitten : Feuerwache Süd in Elmshorn nicht erreichbar: So reagiert die Wehr auf die Vollsperrung der Hamburger Straße

Unterstützung gibt es vom Rettungsdienst und den Stadtwerken.

von Christian Brameshuber

21. Oktober 2019, 08:45 Uhr

Elmshorn | Die Vollsperrung der Hamburger Straße hat jetzt auch massive Auswirkungen auf die Elmshorner Feuerwehr. Die Wache Süd ist wegen Asphaltierungsarbeiten zurzeit und wahrscheinlich noch bis zum 29. Oktober praktisch von der Außenwelt abgeschnitten. Um die Einsatzbereitschaft trotzdem zu gewährleisten, hat die Elmshorner Feuerwehr ein ganzes Maßnahmenpaket geschnürt. So werden mehrere Fahrzeuge für diesen Zeitpunkt ausgelagert oder vorübergehend an der Wache Nord in der Peterstraße stationiert.

Sicherheit ist garantiert

„Wichtig ist uns, die Sicherheit unserer Mitbürger trotz dieser unvermeidbaren Einschränkungen weiterhin garantieren zu können“, betont Wehrführerin Britta Stender. Das sei nur möglich, weil die Stadtwerke Elmshorn und die Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein für jeweils zwei Fahrzeuge Stellplätze zur Verfügung stellen.

Feuerwehr-Fahrzeuge an der Rettungswache

So werden an der Rettungswache an der Agnes-Karll-Allee beim Krankenhaus ein Löschfahrzeug mit dem Schwerpunkt technische Hilfeleistung sowie ein Mannschaftstransportfahrzeug stationiert. „So können wir von hier aus weiterhin schnell die Autobahn 23 sowie die Stadtteile Hainholz und Langelohe erreichen“, erklärt der stellvertretende Wehrführer Patrick Gravert. Ein weiteres Löschfahrzeug sowie ein Mehrzweckfahrzeug stehen bei den Stadtwerken an der Westerstraße. Von hier aus sind Klostersande und angrenzende Bereiche schnell erreichbar. Je nach Wohnort haben die Kameraden dort auch ihre Einsatzschutzkleidung deponiert.

Weitere Fahrzeuge kommen zur Wache Nord

Das Teleskopmastfahrzeug sowie der Wechsellader werden an der Wache Nord untergestellt. Dort wird es jetzt etwas enger. „Aber das geht schon“, sagt Stender. Nun hofft sie, dass die Asphaltierungsarbeiten in dem angedachten Zeitraum wie geplant abgeschlossen werden können. Trotz aller Einschränkungen habe es den Vorteil, dass die Bauarbeiten an der Hamburger Straße durch die Vollsperrung schneller liefen als ursprünglich vorgesehen.