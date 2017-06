Auch zwei Tage nach dem Feuer im Elmshorner Jacobs-Werk steht weiter nicht fest, wodurch der Brand auf dem Dach der Kaffeefabrik am Lönsweg ausgelöst wurde. Die Ermittlungen laufen weiter. Auch die Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden. Die Produktion in dem Werk stand schon vor dem Brand wegen Wartungsarbeiten still.

von Knuth Penaranda

erstellt am 28.Jun.2017 | 11:46 Uhr