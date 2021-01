Elmshorn : Festnahme nach versuchtem Einbruch – nach einem Täter wird weiter gefahndet

Zwei junge Männer versuchten in ein Lebensmittelgeschäft am Hainholzer Damm einzubrechen. Bei der Flucht konnte einer entkommen.

Avatar_shz von Daniela Lottmann

04. Januar 2021, 12:53 Uhr

Elmshorn | Festnahme nach versuchtem Einbruch: In der Nacht auf Sonntag (3. Januar) hat die Polizei einen Täter festgenommen, der versuchte hatte, in einen Laden am Hainholzer Damm einzubrechen. Das teilt die Polizei mit.

Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen beobachtete ein Zeuge um 0.45 Uhr, wie zwei Personen versuchten, gewaltsam in ein zwischen Fröbel- und Plinkstraße gelegenes Lebensmittelgeschäft einzudringen. Ein weiterer Zeuge näherte sich dem Geschehen, danach flohen die beiden Täter in Richtung der Sporthalle in der Fröbelstraße.

Einer der beiden Täter konnte von dem Zeugen festgehalten werden. Der 18-Jährige aus Heide wurde den dazugerufenen Polizeibeamten übergeben. Die Beamten nahmen zudem den Ort das Geschehens in Augenschein und fanden mögliche Tatwerkzeuge.

Entlassung aus Mangel an Haftgründen

Weil keine Haftgründe vorlagen, entließen die Polizeibeamten den jungen Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen. Nach dem zweiten Täter wird weiter gefahndet. Laut Polizei verdichten bisherige Ermittlungen den Verdacht, dass es sich bei dem flüchtigen Täter um einen 19-jährigen Elmshorner handelt.

Zeugen gesucht

Die Ermittlungsgruppe Jugend der Kriminalpolizei Elmshorn hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (04121) 8030.