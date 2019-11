Fertig gleichgestellt?

Die AfD Schleswig-Holstein will die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten abschaffen / Eine Nachfrage bei Heidi Basting

von Daniela Lottmann

20. November 2019, 17:59 Uhr

ELmshorn | Eigentlich arbeitet Heidi Basting an ihrer eigenen Abschaffung. Für die Stadt Elmshorn ist sie als Gleichstellungsbeauftragte im Einsatz und verfolgt mit ihrer Arbeit das Ziel, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Stadt zu fördern. Wenn es nach der AfD im Schleswig-Holsteiner Landtag geht, ist Basting zusammen mit ihren Kollegen aus anderen Kommunen dabei bereits so erfolgreich, dass man ihre Stelle streichen sollte. „Nach rund dreißig Jahren aktiver Gleichstellung mit entsprechender Gesetzgebung bedarf es keiner gesonderten gesetzlichen Regelungen mehr zur Gleichstellung von Frauen und Männern“, heißt es in einem Gesetzentwurf der AfD. Stimmt das?

„Dass die Gleichstellungsbeauftragten eines Tages überflüssig sein könnten, weil Frauen und Männer gleichgestellt sind, ist ein schöner Gedanke. Aus heutiger Sicht liegt jedoch leider noch ein gutes Stück Arbeit vor uns, bis dieses Ziel erreicht ist“, findet Basting. Es stimme zwar, dass vor dem Gesetz Männer und Frauen gleichberechtigt seien – das hieße aber noch nicht, dass diese Regelung auch überall gelebt werde. Stattdessen seien Gleichstellungsbeauftragte gerade dazu da, die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben zu überprüfen und bei Nichtbeachtung zu kritisieren.

Vollständige Gleichstellung ist noch nicht erreicht: Dafür spricht auch, dass an Basting immer wieder die selben Themen herangetragen werden. Probleme mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zählen dazu, aber auch Probleme bei der Kinderbetreuung oder Konsequenzen von Frauen in Trennungssituationen, die bis zur Obdachlosigkeit führen können. Der Wiedereinstieg in den Job sei oft schwer und geringe Renten ein häufiges Problem. „Frauen arbeiten doppelt so häufig wie Männer im Niedriglohnsektor“, erklärt Basting weiter.

Es brauche Zeit um tradierte Rollenverteilung aufzubrechen, glaubt sie. Oft wünsche sie sich, dass die Entwicklung schneller vorangeht. Aber es gebe auch Bereiche, in denen sich sichtbar etwas tut. „Die Arbeitsmodelle werden immer flexibler. Die Kitabetreuungszeiten passen sich den Bedarfen der Familien an, immer mehr Väter, aber immer noch zu wenige, nehmen mehr als die üblichen zwei Monate Elternzeit in Anspruch.“

Auch dass das Thema Gewalt gegen Frauen mehr Sichtbarkeit in der Gesellschaft erfahre, stimmt die Elmshorner Gleichstellungsbeauftrage zuversichtlich.

Von der Elmshorner Politik fühlt sich Basting unterstützt. „Ich habe die Zusammenarbeit mit den Elmshorner Politikerinnen und Politkern fraktionsübergreifend vom ersten Tag an als sehr konstruktiv, lösungsorientiert und wertschätzend wahrgenommen.“ In der Kommunalpolitik Elmshorns ist die AfD bislang nicht vertreten.