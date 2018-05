FDP: Endspurt mit Minister Garg

von Christian Brameshuber

30. April 2018, 10:47 Uhr

Wahlkampfendspurt bei der Elmshorner FDP: Am Freitag, 4. Mai, kommt Landessozialminister Heiner Garg (FDP, Foto) zu einer Podiumsdiskussion in die Krückaustadt. Thema: Kinderbetreuung. Diskutiert wird ab 19 Uhr in der Dittchenbühne in der Hermann-Sudermann-Allee. Mit auf dem Podium sitzen der Elmshorner FDP-Abgeordenete Pascal Mangels, ein Mitglied der Kreiselternvertretung sowie eine Kita-Leitung. Kinderbetreuung in Schleswig-Holstein: In Elmshorn geht es um die Finanzierung, die Qualität der Betreuungsplätze und den bedarfsgerechten Ausbau. Die Stadt Elmshorn möchte im Elementarbereich (drei bis sechs Jahre) eine Versorgungsquote von 100 Prozent erreichen, im Krippenbereich (null bis drei Jahre) von 60 Prozent – und zwar bis zum Jahr 2020. Dafür machen sich die Elmshorner freien Demokraten stark .