FDP Elmshorn: Mangels bleibt Vorsitzender

von Christian Brameshuber

08. November 2019, 17:19 Uhr

Elmshorn | Pascal Mangels (FDP) bleibt Vorsitzender der FDP in Elmshorn. Er wurde während der Jahreshauptversammlung von den Mitgliedern in seinem Amt bestätigt. Das teilte die FDP gestern mit. Ihm zur Seite stehen weiterhin Phillip Rösch als Stellvertreter und Mark Clausen als Beisitzer. Neu im Vorstand sind Ralph Bockisch als stellvertretender Vorsitzender, Holger Fege als Schriftführer, Kristian Smolka als Schatzmeister und Jona Ruchhöft als Beisitzer. Die Jugend wird im neuen Vorstand einen größeren Stellenwert einnehmen: „Ich freue mich besonders, dass wir mit Jona Ruchhöft ein Julis Mitglied für die Arbeit im Vorstand begeistern konnte“, betonte Mangels. Die FDP schaut aber auch selbstkritisch auf den neuen Vorstand und die Mitgliederstruktur. „Wir müssen neben der Jugend auch mehr Frauen für die Arbeit in der FDP begeistern“, sagte Mangels.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung ehrte der Vorsitzende Brigitte Schrammeck für 40 Jahre Mitgliedschaft in der FDP.