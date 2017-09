FBS: Bildung mit ganz viel Gefühl

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Fast 100 Seiten stark ist das neue Programm der Familienbildungsstätte Elmshorn (FBS) für Herbst und Winter 2017. Kein Wunder, das Angebot ist vielfältig. Die Einrichtung an der Lornsenstraße 54a unter der Trägerschaft der Gemeinnützigen Perspektive will Menschen aller Altersstufen erreichen. Im vergangenen Jahr haben 6500 Menschen die Kurse der FBS genutzt. Und für die neuen Angebote gibt es schon jetzt 1000 Anmeldungen. „Wir haben aber noch genügend Plätze“, sagt FBS-Mitarbeitrerin Beatrix Grünwald, die das neue Programm geplant hat.

Die FBS Elmshorn arbeitet mit 120 Dozenten. Neben den Klassikern im Kleinkinderbereich gibt es viele Highlights. „Unsere Dozenten decken eine große Bandbreite ab!“, sagt FBS-Leiterin Katja Dittrich.

Unter anderen sind Elternkurse im Bereich Erziehung vorgesehen, die Dank der Unterstützung von Förderern für nur zwei Euro besucht werde können. „Unser Ziel ist es , die Hürden niedrig zu halten“, sagt Eckbert Jänisch Geschäftsführer der Perspektive.

Für Schwangere und Mütter mit Säuglingen organisiert die FBS eine Hebammenfrühstück und die offenen Treffs und Spielgruppen für Babys und Kleinkinder bieten Gelegenheit sich auszutauschen.

Im Programm ist auch wieder die Kinder-Uni in der Nordakademie. Zwei Termine sind vorgesehen. Die FBS kooperiert mit der Stadtbücherei (Familiennachmittag) und der beruflichen Schule (Brot backen). Im Kurs „Letzte Hilfe“ in Zusammenarbeit mit der Johanniter-Unfall-Hilfe geht es um Sterbebegleitung.

Zum großen Mitmachfest laden FBS und Perspektive auf das Gelände Gärtnerstraße 4 ein. Am 9. September gibt es von 14-17 Uhr Hüpfburg, Reiten, Musik und Gillen: Eintritt frei. Das neue Programm der VHS ist in einer Auflage von 9000 Exemplaren erschienen und liegt in vielen öffentlichen Gebäuden der Stadt aus.

www.fbs-elmshorn.de

von Knuth Penaranda

erstellt am 01.Sep.2017 | 17:53 Uhr