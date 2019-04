Kreis Pinneberg : Familien für Kinder in Not dringend gesucht

Infoabend am Montag, 1. April, in Elmshorn. Familien und Einzelpersonen zur Unterstützung gesucht.

von Bernd Amsberg

01. April 2019, 12:33 Uhr

Kreis Pinneberg | Die Gründe, aus denen ein Kind vom Jugendamt in Obhut genommen werden muss, sind vielfältig. Eines ist jedoch in jedem Fall gleich: Die Kinder benötigen dringend Pflegeeltern. Doch an denen mangelt es. Um zusätzliche Familien oder auch Einzelpersonen zu gewinnen, organisiert die gemeinnützige Gesellschaft Perspektive einen Informationsabend.

Ein Ort der Sicherheit, Geborgenheit und des Vertrauens

In akuten familiären Krisensituationen wie ein plötzlicher Krankenhausaufenthalt oder Gewalt in der Familie, bieten Bereitschaftspflegefamilien Kindern ein neues Zuhause; solange, bis sie in ihre Familien zurückkehren können oder ein neuer Lebensmittelpunkt für sie gefunden wurde.

Dafür gibt es im Kreis Pinneberg 16 Plätze in Bereitschaftspflegefamilien, die Kinder von 0 bis etwa 10 Jahren vorübergehend aufnehmen. Sie bieten den Kindern, die oft Schlimmes erlebt haben, einen Ort der Sicherheit, Geborgenheit und des Vertrauens. Eine Bereitschaftspflegefamilie formuliert es so: „Die Idee, einem Kind – wenn auch nur für einen begrenzten Zeitraum – etwas von der Selbstverständlichkeit unseres Familienlebens abzugeben und damit vielleicht einen Unterschied zu machen für das spätere Leben, motiviert mich, diesen Weg zu gehen.“

Die „Perspektive“ sucht immer wieder Familien oder Einzelpersonen, die sich vorstellen können, Kindern vorübergehend ein Zuhause zu bieten. „Die Tätigkeit der Bereitschaftspflege ist unabhängig vom Familienstand. Wichtig ist jedoch, dass die Hauptbetreuungsperson weder berufstätig noch finanziell von der Vergütung abhängig ist“, so die Mitarbeiter der „Perspektive“.