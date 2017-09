Schulanfang in BoHo : Familie Strunk - die vierte Generation ist eingeschult

vergrößern 1 von 2 Foto: Marianne Meißner 1 von 2

07.Sep.2017

Bokholt-Hanredder | Julika Fügner ist aufgeregt. Fest umklammert hält sie ihre Schultüte und präsentiert stolz den neuen Schulranzen – ein besonders leichtes Modell in einem kräftigen Lila und mit einem Fantasiepferd verschönert. Die Schultüte passt natürlich dazu und auch das Zubehör, im Ranzen verstaut, ist ganz nach dem Geschmack der kleinen Erstklässlerin. „Ich freue mich unheimlich darauf, dass ich endlich zur Schule gehen kann. Am Liebsten würde ich sofort in mein neues Klassenzimmer gehen“, sagt Julika. Denn wo dies ist, weiß sie bereits von einem Probetag, den sie dort verbringen durfte.

Die Sechsjährige ist eines von 24 Kindern, das gestern in der Grundschule in Bokholt-Hanredder eingeschult wurde. Seit dem Schuljahr 2008/2009 ist die kleine Dorfschule mit nur vier Klassen eine Außenstelle der James-Krüss-Schule in Barmstedt. Doch bevor Julika endlich zusammen mit ihren Mitschülern das Klassenzimmer begutachten konnte, hieß es früh aufstehen. Bereits um 8 Uhr morgens wurde zum Einschulungsgottesdienst eingeladen und eine Stunde später stand die Einschulungsfeier auf dem Programm, die in der Turnhalle stattfand.

Julika Fügner ist die Enkeltochter von Rolf Strunk und die mittlerweile vierte Generation der alteingesessenen Busunternehmerfamilie aus Bokholt-Hanredder, die in dem im Jahr 1905 erbauten Schulgebäude Lesen, Schreiben und Rechnen lernen wird. Die erste Schülerin der Familie war Helene Strunk, geb. Schnack, die im Jahr 1924 eingeschult wurde. Sie erlebt den großen Tag ihrer Urenkeltochter nicht mehr mit. Helene Strunk hat drei Söhne bekommen.

„Ich kann mich an meine Grundschulzeit nicht mehr so genau erinnern, das ist zu lange her“, erzählt Rolf Strunk, Jahrgang 1944. Er wurde 1951 in der Dorfschule eingeschult. Aber eines wird er nicht vergessen: „Es war alles etwas strenger als heute, da gab es auch schon mal einen Klaps mit dem Stock“, erinnert er sich. Auch Rolf Strunks Tochter Meike, die Mutter der kleinen Julika, verbrachte ab 1983 die ersten vier Schuljahre in Bokholt-Hanredder. „Mich verbindet mit dieser Schule ein Stück behütete Kindheit. Man kannte fast jedes Kind, es war einfach schön. Meine Mutter sagte einmal zu mir, es konnte mir nichts besseres passieren, als in diese Schule zu gehen. Und ich wünsche meiner Tochter, dass es ihr genauso ergeht, wie mir und sie mit so viel Freude ihre Grundschulzeit genießt“, sagt Meike Fügner.