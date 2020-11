Schmuck erbeutet : Falscher Polizist zockt 77 Jahre alte Elmshornerin ab: 30.000 Euro Schaden

Die Übergabe der hochwertigen Wertgegenstände fand auf offener Straße statt. In weiteren Fällen funktionierte die Masche nicht. Nun werden Zeugen gesucht.

von Christian Brameshuber

17. November 2020, 13:00 Uhr

Elmshorn | Es ist wieder passiert. Wieder in Elmshorn. Ein falscher Polizist hat eine 77 Jahre alte Frau um mindestens 30.000 Euro betrogen. Laut Polizei hat sich die Tat am Montag, 16. November, ereignet. Insgesamt hat es elf weitere Versuche in Elmshorn gegeben, in denen ein falscher Polizist versucht hat, zu betrügen. In diesen Fällen ist es ihm nicht gelungen. Die Angerufenen legten auf und informierten die Polizei.

Angeblich Einbrecherbande unterwegs

Doch einmal hatte der falsche Polizist Erfolg: Nach den derzeitigen Ermittlungen rief ein angeblicher Polizeibeamter gegen 10 Uhr die 77-jährige an. Angeblich würde eine Einbrecherbande bei der Elmshornerin einsteigen wollen. Ihr Haus werde bereits durch die Polizei observiert.

Und plötzlich ruft ein vermeintlicher Staatsanwalt an

Weiterhin kündigte der vermeintliche Beamte den Anruf eines Staatsanwaltes an, der dann auch sogleich erfolgte. Der angebliche Staatsanwalt verwickelte die Dame in ein Gespräch und horchte sie über Wertgegenstände im Haus aus.

Treffpunkt zur Übergabe Kreuzung Ernst-Barlach-Straße/Köhnholz

Nach Aufforderung sammelte die Seniorin unter anderem hochwertige Uhren und Münzen zusammen und begab sich zum vereinbarten Treffpunkt. Im Bereich der Kreuzung Ernst-Barlach-Straße/Köhnholz übergab sie die Wertgegenstände gemäß den telefonischen Anweisungen gegen 16.30 Uhr an einen Boten. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Sachschaden bei mindestens 30.000 Euro liegen.

Der falsche Bote

Es soll sich um einen 30 bis 40 Jahre alten Mann mit schlanker, sportlicher Statur gehandelt haben. Er hatte dunkle Haare mittels Haargel zum Seitenscheitel frisiert. Die Seiten waren kurz rasiert. Er hatte leichte Stirnfalten. Neben einem schwarzen Mund-Nase-Schutz war der Unbekannte mit einem bis zur Hüfte reichenden beigen Mantel mit zweireihiger Knopfleiste und einer Jeans bekleidet. Der „Bote“ sprach aktzentfreies deutsch.

Kripo sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die die Übergabe möglicherweise beobachtet haben und Hinweise auf den weiteren Fluchtweg und die Identität des Tatverdächtigen geben können. Hinweise bitten die Ermittler unter der Telefonnummer (04101) 2020 mitzuteilen.

Polizei warnt erneut vor Betrugsmasche

Vor dem aktuellen Hintergrund warnt die Polizei zum wiederholten Male vor derartigen Anrufen. Sie sind ein bundesweites Phänomen, das oftmals durch überörtliche Täter begangen wird. Unbekannte Anrufer versuchen immer wieder mittels dieser Masche an Bargeld und Wertgegenstände zu kommen. Nicht selten werde die Betrüger am Telefon aufdringlich oder betteln regelrecht um Hilfe.

Opfer sollen Bargeld besorgen

Oftmals verfügen sie sogar über Detailwissen und verunsichern Bürger dadurch enorm. Die Zielrichtung ist dabei immer dieselbe. Die „Opfer“ sollen Bargeld besorgen und es den Betrügern aushändigen.

Vor allem Senioren im Visier

Die Polizei ruft insbesondere ältere Menschen dazu auf, bei derartigen Anrufen hellhörig zu werden und umgehend die Polizei zu informieren. Darüber hinaus rät die Polizei jüngeren Familienangehörigen, ältere Angehörige für dieses Thema zu sensibilisieren.

Falsche Polizeibeamte, der Enkeltrick, Warnung vor Falschgeld und Gewinnversprechen: Die Betrüger haben viele Maschen, um vor allem vor allem ältere Mitbürger um Geld und Schmuck zu erleichtern.

Wichtige Verhaltensregeln finden sie auf der Seite der schleswig-holsteinischen Landesregierung und der Polizei-Beratung.