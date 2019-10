Fahrradwege: Nur ein Flickenteppich

Die Fahrradwege in Seester haben schon einmal bessere Tage gesehen

21. Oktober 2019, 15:00 Uhr

Seester | Die Fahrradwege in Seester sind entweder in einem sehr schlechten Zustand oder gar nicht vorhanden. So ist der Fahrradweg, der parallel zur Landesstraße, von Finkenburg (Seester) durch den Ortsteil Kurzenmoor nach Elmshorn führt, für Fahrradfahrer kaum noch nutzbar. Viele Radfahrer weichen deshalb auf die Straße aus. Das Problem: Die L 109 ist ebenfalls in einem schlechtem Zustand und die Nutzung der Landesstraße für die Zweiradfahrer nicht immer ganz ungefährlich.

Ein ähnliches Bild bietet sich entlang der Kreisstraße K 19 im Bereich Groß Sonnendeich. Dort hatten in der Vergangenheit vor allem Baumwurzeln für Beulen im Asphalt gesorgt. Die Baumwurzeln wurden zwar kürzlich entfernt und der Asphalt anschließend durch ein Fachunternehmen geglättet, allerdings gleicht der Radweg jetzt einem Flickenteppich.

Doch damit nicht genug. Seit längerem versucht die Gemeinde Seester den Radweg an der K 19 zu verlängern. Ein Lückenschluss zwischen dem Sonnendeicher Hof und dem Altendeichsweg wäre aus Sicht der Gemeinde wünschenswert. So könnte die vorhandene Lücke im Ochsenweg geschlossen und für eine sichere Straßenquerung gesorgt werden. Ideal wäre die Fortführung des Fahrradweges bis Finkenburg.

Anders sieht es am Schulsteig aus. An der Straße, die vom Ortskern der Gemeinde Seester zum Ortsteil Kurzenmoor führt, fehlt der Fahrradweg komplett. Diesen Weg nutzen allerdings viele Fahrradfahrer, darunter zahlreiche Schulkinder sowie Radwanderer entlang des Ochsenwegs. Die Grundschüler des Ortsteils Kurzenmoor müssen über den Schulsteig zur Grundschule Seester und zurück radeln. Die Schüler der Gemeinde, die die weiterführenden Schulen in Elmshorn besuchen, sind ebenfalls entlang des Schulsteigs unterwegs. Kein Wunder also, dass die Frage nach einem Fahrradweg sowie der Sanierung der vorhandenen Wege immer wieder ein Thema in der Gemeinde Seester sowie in den Ausschüssen und der Gemeindevertretung ist. Besonders im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Ortsentwicklungskonzept wurde mehrfach der Bau eines Radwegs entlang des Schulsteigs gefordert.

Während sich um die Wege entlang der Kreis- und Landesstraßen der Kreis Pinneberg und das Land Schleswig-Holstein kümmern müsste, was von der Gemeinde Seester bereits mehrfach angemahnt wurde, wäre der Neubau eines Fahrradweges am Schulsteig eine Herausforderung für die Gemeinde Seester. Geschätzte Investitionskosten: mindestens 500 000 Euro. Während seiner letzten Sitzung hat der Gemeinderat einstimmig einen Grundsatzbeschluss gefasst: Abhängig von den Gemeindefinanzen sollen Planungskosten für den Fahrradweg am Schulsteig in den Haushalt 2020 eingestellt werden. Darüber hinaus sollen passende Fördermittel gesucht werden.