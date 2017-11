Ex-Wedeler fügt dem SC Rist II nächste Pleite zu

von Michael Bunk

erstellt am 13.Nov.2017 | 14:05 Uhr

Der Abwärtstrend des SC Rist Wedel II in der 2. Regionalliga Nord setzt sich fort. Das Team von Trainer Torben Haase unterlag dem noch ungeschlagenen Spitzenreiter Eimsbütteler TV mit 54:70 (25:27) und kassierte somit die dritte Niederlage in Serie. In Hamburg-Eimsbüttel wurde der hiesigen Zweitvertretung ausgerechnet ein Akteur mit Wedeler Vergangenheit zum Verhängnis. Ex-Basketballprofi Vidmantas Uzkuraitis, der zu Beginn der Saison 2016/17 kurzzeitig als Co-Trainer von Felix Banobre bei den 1. Herren tätig war, avancierte mit 31 Zählern zum Matchwinner. „Mit ihm hatten wir das ganze Spiel über Probleme. Vidmantas ist ein Spieler, der schwierige Würfe nimmt und die auch trifft“, befand Haase.

Am kommenden Sonntag (19. November, 13.30 Uhr) empfangen die Rister den TS Einfeld in der Steinberghalle und wollen in die Erfolgsspur zurückkehren. „Wir sind auf einem guten Weg und werden weiter hart arbeiten“, gibt sich der Coach kämpferisch.