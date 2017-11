Ewer „Gloria“: Reaktionen auf neue Sicherheitsverordnung

von Cornelia Sprenger

erstellt am 17.Nov.2017 | 16:01 Uhr

Jetzt ist es also passiert: Christian Schmidt, geschäftsführender Bundesminister für Verkehr, hat am Dienstag die neue Sicherheitsverordnung für Traditionsschiffe unterschrieben. Diese wird am 1. Januar in Kraft treten und legt Vorgaben für die bauliche Beschaffenheit, den Brandschutz und die Ausrüstung mit Rettungsmitteln fest. Ulrich Grobe vom Trägerverein des Elmshorner Traditionsschiffs Ewer „Gloria“ befürchtet, dass damit das Schicksal der Gloria besiegelt ist. Denn die geforderten Maßnahmen seien weder finanziell noch baulich umsetzbar. „Entweder kann die Gloria nach dem drei- bis fünfjährigen Bestandsschutz als Sportboot weiter existieren oder wir müssen sie verschrotten.“ Ähnlich sieht das der Dachverband der Traditionsschiffer: 90 Prozent der insgesamt 110 Traditionsschiffe in Deutschland könnten ihren Status verlieren – und damit ihre Existenzgrundlage.

Elmshorns Kommunalpolitiker Thorsten Mann-Raudies (SPD) wittert eine absichtliche Täuschung der Wähler: „Offenbar war der Aufschub von Alexander Dobrindt nichts weiter als ein taktisches Manöver, um das Thema aus dem Wahlkampf für den Bundestag rauszuhalten. Aufgrund dieses Vorganges steht der Verdacht der gezielten Wählermanipulation im Raum. Noch im Bundestagswahlkampf hatte sich der Kandidat der CDU – der heutige Bundestagsabgeordnete Michael von Abercron - weit aus dem Fenster gehängt. Er hatte sich insbesondere für den Ewer Gloria stark machen wollen, zumindest hat er das gesagt.“ Unzweifelhaft sei die Sicherheit von Fahrgästen ein hohes Gut. Dennoch müssten die Vorschriften auch in der Praxis anwendbar sein. Das maritime-kulturelle Erbe sei nun in Gefahr.

Der geschäftsführende Bundesminister Christian Schmidt verweist darauf, die neue Verordnung sei eine ,atmende’ Rechtsvorschrift: „Wir werden die Verordnung in regelmäßigen Abständen gemeinsam mit den Vereinen und Verbänden der Traditionsschifffahrt überprüfen und bei Bedarf auch anpassen.“ Konkret bedeutet das, dass die Umsetzung der neuen Vorschriften durch eine Arbeitsgruppe begleitet werden soll, die eventuelle Schwierigkeiten bei der Umsetzung identifizieren und Lösungen erarbeiten soll. Diese Gruppe besteht aus Verbänden und Vereinen der Traditionsschiffahrt, Vertretern des Verkehrsministerium und der Zulassungsstelle. Ein erstes Treffen soll am 20. November stattfinden.

Ulrich Grobe glaubt allerdings nicht, dass es noch zu einer für die Traditionsschiffer annehmbaren Lösung kommen wird. „Solange die CSU dieses Ministerium leitet, wird sich nichts tun.“