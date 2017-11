Bewegungskunst : Eurythmie: Mehr als „Namen tanzen“

vergrößern 1 von 2 Foto: Cornelia Sprenger 1 von 2

15.Nov.2017

Elmshorn | „Auf deiner Schule lernt man ja nur, wie man seinen Namen tanzt“ – solche und ähnliche Sprüche hören Waldorfschüler immer und immer wieder. So oft, dass die meisten Jugendlichen mittlerweile ganz genau wissen, wie sie darauf reagieren müssen. „Wenn jemand wirklich interessiert ist, erkläre ich ihm, was wir wirklich machen“, sagt die 18-jährige Johanna. „Wer nur einen blöden Spruch bringen will, den ignoriere ich einfach.“

Wenn Leute vom „Namen tanzen“ sprechen, dann beziehen sie sich auf die Eurythmie, eine Bewegungskunst, die ausschließlich an Waldorfschulen als reguläres Pflichtfach unterrichtet wird. Vom Kindergarten bis zur Oberstufe ist Eurythmie fester Bestandteil des Lehrplans.

Eine solche Stunde unterrichtet Kjell-Johan Häggmark gerade in einem lichtdurchfluteten Raum im ersten Stock der Elmshorner Waldorfschule in einer zwölften Klasse. 27 Schüler stehen bei einer Aufwärmübung in einem Kreis auf dem hellen Parkettboden. Als eine ältere Frau am Klavier in der Ecke mit einer Melodie beginnt, setzen sich die 17- und 18-Jährigen in Bewegung. Jeder zweite überholt den vor ihm Stehenden von links. Danach wiederholt der nächste den Ablauf – nur rechtsherum. Mit der Zeit verstummen Gelächter und Neckereien unter den Jugendlichen. Je länger sich der Prozess wiederholt, umso besser stimmen sich die Schüler aufeinander ein, umso harmonischer wird das Gesamtbild.

Bei der Eurythmie geht es darum, den Klang von Sprache und Musik, Emotionen und plastische Formen durch Bewegungen des Körpers auszudrücken. Jeder Buchstabe hat seine eigene Gestik, beim „B“ werden zum Beispiel beide Arme vor dem Körper übereinander angewinkelt und deuten so die bauchige Form des Buchstabens an. „Öffnen, Umhüllen, Durchwärmen“ nennt Lehrer Häggmark das.

Auf diese Weise können Laute dargestellt werden, die ein Gedicht maßgeblich bestimmen, mit Geschwindigkeit und der Art der Bewegung werden Rhythmus und Stimmung dargestellt, während ein Text vorgetragen wird. Statt einer immer gleichen Choreographie verändern sich die Bewegungsabläufe in der Eurythmie ständig, passen sich an wechselnde Emotionen und Ereignisse in Texten oder Musik an. Theoretisch kann auf diese Weise auch der eigene Name getanzt werden – „aber das machen wir höchstens einmal in der ganzen Schullaufbahn“, sagt Lehrer Häggmark mit einem Lächeln.

Eurythmie ist eine Bewegungskunst, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland und der Schweiz auf Anregung von Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie, entstand. 1919 wurde sie als zentrales Fach im Lehrplan der ersten Waldorfschule aufgenommen. Seitdem ist Eurythmie an Waldorfschulen ein reguläres Pflichtfach und wird vom Kindergarten bis zur Oberstufe durchgehend unterrichtet. An der Alanus Hochschule in Alfter und an der Freien Hochschule Stuttgart gibt es international akkreditierte akademische Lehrstühle für Eurythmie.

Als die Musik verklingt, geht Häggmark nach vorne. „Jetzt wird es schwieriger“, warnt der gebürtige Schwede. „Jetzt schauen wir während der Übung alle nach vorne.“ Ohne zu sehen, wer sich hinter ihnen befindet und wie sich ihre Mitschüler bewegen, müssen die Jugendlichen ihre Figur aufrecht erhalten und im Rhythmus bleiben. „Das schult die räumliche Orientierung“, erklärt der 18-jährige Boy, als Häggmark später nach dem Sinn dieser Übung fragt.

Nach dem Sinn des Fachs Eurythmie fragen oft auch Außenstehende. „Es zieht einen aus dem Alltag raus, holt einen nach einer anstrengenden Schulstunde runter“, sagt die 17-jährige Janne. „Später kann ich mich dann wieder besser auf den Unterricht konzentrieren.“ Der Fachbegriff lautet „Vitalisierungseffekt“, wie Lehrer Häggmark einwirft. Dazu kommt die sogenannte räumliche Wahrnehmung, Waldorfschüler haben durch die Eurythmie eine bessere Vorstellung davon, wer sich wo in einem Raum aufhält. „Dadurch läuft man in der Stadt nicht so schnell jemanden um“, meint der 18-jährige Sid. Dazu komme das gesteigerte Selbstbewusstsein.

Durch die Eurythmie und das Theaterspielen, dadurch, dass die Waldorfschüler während ihrer Schulzeit immer wieder auf der Bühne stehen, wissen sie wie sie sich präsentieren müssen. „Das zahlt sich bei Referaten oder Vorstellungsgesprächen aus“, sagt Johanna. „Außerdem hilft die Eurythmie im Deutsch- und Musikunterricht. Wir begreifen Gedichte ganz anders und haben ein besseres Rhythmusgefühl.“

Zurzeit arbeiten die Schüler an ihrem Abschlussprojekt. Im April werden die Zwölftklässler ihr eigenes Eurythmie-Stück auf der großen Bühne im Saalbau präsentieren. Das Thema können sie sich dabei selbst aussuchen. Im Moment steht Harry Potter hoch im Kurs – oder auch Peter Pan oder die Hobbits aus dem Herrn der Ringe. Dann können alle Zuschauer sehen, dass Eurythmie weit mehr ist, als nur den eigenen Namen zu tanzen.