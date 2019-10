Etat 2020: Kommt jetzt der Rotstift?

von Christian Brameshuber

17. Oktober 2019, 12:23 Uhr

Elmshorn | Weniger Einnahmen, höhere Ausgaben: Der erste Entwurf für den Etat 2020 weist für die Stadt Elmshorn ein dickes Minus aus – und zwar in Höhe von 4,6 Millionen Euro. Bürgermeister Volker Hatje hatte schon vor Wochen gemahnt, dass sich die bundesweit spürbare Konjunktureintrübung auch auf Elmshorn auswirken werde. Bei Steuern und Abgaben plant die Stadt mit Mindereinnahmen in Höhe von 3,4 Millionen Euro. Auf der Ausgabenseite fallen allein bei den Personalkosten Mehrausgaben in Höhe von gut drei Millionen Euro an.



Düstere Aussichten auch für Folgejahre





Bedenklich: Nicht nur für 2020, sondern auch für die folgenden drei Jahre gehen die Finanzexperten im Rathaus von einem negativen Jahresergebnis aus.

Bei den für 2020 vorgesehenen Investitionen müssen die fast 22 Millionen Euro komplett über neue Kredite finanziert werden. Die Netto-Neuverschuldung liegt im kommenden Jahr bei 14,5 Millionen Euro.

Die „dauernde Leistungsfähigkeit“ der Stadt ist laut Kämmerei nicht mehr gegeben. Ob die Kieler Kommunalaufsicht Kredite in der benötigten Höhe genehmigt, ist fraglich.

Ein Defizit-Haushalt müsste Kiel in jedem Fall zur Genehmigung vorgelegt werden. Das hat Folgen, denn erst nach der Zustimmung aus Kiel ist die Stadt handlungsfähig, kann Aufträge vergeben. Wichtige Bauvorhaben in der Stadt würden sich weiter nach hinten verschieben.

Doch jetzt schlägt die Stunde der Politik – und wohl auch des Rotstiftes. Mit dem Haushaltsentwurf wird sich der Hauptausschuss am Dienstag, 22. Oktober, ab 18 Uhr beschäftigen. Die Politiker müssen dann entscheiden, ob Projekte komplett gestrichen oder noch einmal geschoben werden.

In der Sitzung geht es zudem um einen gemeinsamen Antrag von CDU und Grünen. Sie wollen erreichen, dass die Stelle des Ersten Stadtrats nicht ausgeschrieben wird. Der amtierende Stadtrat Dirk Moritz soll am 5. Dezember vom Stadtverordnetenkollegium für eine weitere Amtszeit wiedergewählt werden. Die Amtszeit des Stadtrats endet am 1. Mai 2020.