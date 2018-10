Verkehr : „Eselsbrücke“: Elmshorn verbessert Radwege

Drei der 18 Abschnitte des Projekts zur Aufwertung des Fahrradverkehrs sind bereits abgeschlossen. Das Gesamtvolumen beträgt 670.000 Euro.

15. Oktober 2018, 15:22 Uhr

Mit dem 670.000-Euro-Programm „Eselsbrücke“ will die Stadt Elmshorn gemeinsam mit Unternehmen am Grauen Esel den Radverkehr stärken. 600 Tonnen Kohlendioxid sollen pro Jahr eingespart werden. Für 2018 vermeldet die Stadt Fortschritte: Drei der 18 Maßnahmen wurden in diesem Jahr fertiggestellt, weitere vier Abschnitte sind in Arbeit.

Radweg wurde auf 1,50 Meter verbreitert

Frisch abgeschlossen ist ein Teil des Projekts 9 (Radverkehrsanlagen Hans-Böckler-Straße/Agnes-Karll-Allee): Hierzu gehörte die Sanierung des westlichen Radwegs entlang der Agnes-Karll-Allee, die nun realisiert werden konnte. „Der Radweg wurde neu gepflastert und durchgängig auf 1,50 Meter verbreitert, so dass er die Mindestbreite erfüllt“, erklärt die städtische Verkehrsplanerin Ellen Unger. An dieser Stelle habe man sich bewusst für einen räumlich von der Straße getrennten Radweg entschieden, da die Straße regelmäßig von Rettungsfahrzeugen genutzt wird. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf 30.000 Euro. 70 Prozent davon werden vom Bundesumweltministerium im Rahmen des bundesweiten Förderprojekts „Klimaschutz im Radverkehr“ getragen. Die Planungen für die Hans-Böckler-Straße werden derzeit vorbereitet

Sicherheit für Radfahrer verbessert

Ebenfalls vollendet ist Projekt 7: Die Verbindung zwischen Hinterstraße und Adenauerdamm ist optimiert worden, der Fahrkomfort und die Sicherheit für Radfahrer konnte verbessert werden. So wurde der Bordstein am Ende der Hinterstraße abgesenkt, so dass Radler den Adenauerdamm, ohne absteigen zu müssen, erreichen können. Vorhandene Granitpoller wurden entfernt und durch einen besser sichtbaren rot-weiß gestreiften Poller ersetzt. Und auch die Zufahrt zum Radweg am Adenauerdamm wurde übersichtlicher gestaltet: Bislang teilte sich der Weg entlang einer Grünfläche. „Statt der Gabelung haben wir einen geraden Weg geschaffen, der besser einsehbar ist“, erläutert Unger. Nach Möglichkeit soll hier zusätzlich eine Querungsinsel über den Adenauerdamm entstehen, „zahlreiche Menschen überqueren hier die Straße zum Ärztehaus“, sagt Unger.

„Wir befinden uns in Sachen Eselsbrücke auf einem guten Weg“, sagt Elmshorns Klimaschutzmanager Markus Pietrucha. Das zeige auch die Tatsache, dass vier weitere Projekte bereits angeschoben wurden: Fahrradständer:Kurzfristig werden 40 weitere Fahrradstellplätze am Kino sowie weitere Fahrradständer an der Kreisverwaltung entstehen

Fahrradstraße Am Fischteich: bei der Verkehrsaufsicht beantragt, Umsetzung voraussichtlich 2018

Neuer Radweg oder Radfahrstreifen an der Lise-Meitner-Straße: in Planung

Radverkehrsanlagen Hans-Böckler-Straße: in Planung

Optimierung Radverkehrsführung Daimlerstraße / Kurt-Wagener-Straße: in Planung Weitere Informationen rund um die Eselsbrücke und ihre Projekte sind auf der städtischen Homepage zu finden.

Insgesamt würde die Maßnahme dann 40.000 Euro kosten, wovon 70 Prozent gefördert werden. Ohne Querungshilfe liegen die Kosten bei 25.000 Euro.

2018 wurden zudem die Projekte 13 (Brücke im Steindammpark) und 16 (70 Fahrradstellplätze beim Unternehmen Autoliv) realisiert. Damit sind drei von 18 Projekten abgehakt.