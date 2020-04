Tanken im Kreis Pinneberg : Es liegt nicht nur an Corona: Darum sind Benzin und Diesel derzeit günstig wie nie

Und es ist fraglich, ob das Ende der Talfahrt bei den Preisen bereits erreicht ist.

09. April 2020, 13:00 Uhr

Elmshorn/Berlin | Ob bei Shell, Esso, Aral oder an den Star-Tankstellen der in Elmshorn ansässigen Orlen Deutschland GmbH – Benzin und Diesel ist so billig, wie seit Jahren nicht mehr. Dasselbe gilt für die Freien Tankstellen.

Nur ein paar Beispiele: Super E10 kostete am Mittwochmorgen (8. April) um 9.15 Uhr bei Star in Elmshorn 1,159 Euro pro Liter, Diesel 1,149 Euro. Shell in Tornesch war noch einen Cent günstiger, einige Freie Tankstellen in Pinneberg, Prisdorf und Kummerfeld unterboten den Preis gar um zwei Cent. E 10 wird in großen Teilen der Branche aus statistischen Gründen als Richtwert verwendet.

Auch die Dieselpreise sind im Keller. Sie starteten bei Star am Mittwochmorgen noch bei 1,149 Euro, sanken aber schon wenig später um 7 Cent. Am billigsten im Kreis war Diesel laut Vergleichsportal clevertanken.de mit 1,039 Euro pro Liter unter anderem an Kattner’s Freier Tankstelle in Pinneberg zu haben.

Nicht nur Corona als Ursache für Preissturz

Grund für den Tiefstand der Kraftstoffpreise ist nicht allein das Coronavirus, sondern vor allem der weltweit gesunkene Ölpreis. Der aber ist weit stärker gefallen als der Benzinpreis – die Rede ist von 70 Prozent. Das wiederum würde bedeuten: Das Benzin müsste – wie noch vor einigen Wochen üblich – statt 1,40 Euro nur wenig mehr als 40 Cent kosten. Warum wir davon nur träumen können, wollten wir von Orlen in Elmshorn wissen.

Das Unternehmen verweist auf den Mineralölwirtschaftsverband (MWW), da die gesamte Branche gleichermaßen betroffen ist. Der MWW vertritt die politischen und wirtschaftlichen Interessen unter anderem der rund 8500 Markentankstellen in Deutschland. Insgesamt gibt es im Bundesgebiet knapp 14.500 Tankstellen.

Preise sinken wegen Steuerbelastung nicht noch massiver

Als Grund dafür, weshalb der prozentuale Preisrückgang beim Kraftstoff nicht mit dem Preisverfall beim Rohöl identisch sein kann, nennt MWW-Sprecher Alexander von Gersdorff in erster Linie die Steuerbelastung:

Auf einen Liter Benzin entfallen bereits 85 Cent, bei Diesel sind es insgesamt 65 Cent allein an Steuer und Staatsanteil. Alexander von Gersdorff

Hinzu komme die deutlich gesunkene Nachfrage wegen der Corona-Einschränkungen. „Das Angebot ist auf weniger Kunden verteilt“, gibt der Sprecher zu bedenken. Das bedeutet: Der Absatz geht zurück, die Kosten – zum Beispiel für das Personal – bleiben. Wie hoch genau der Rückgang des Geschäfts bundesweit ist, kann der Verband noch nicht beziffern. Spekuliert werde über etwa 40 Prozent seit Beginn der Krise.

Umsatzrückgang von bis zu 60 Prozent

Ähnlich äußert sich der Bundesverband Freier Tankstellen (bft), der die Interessen der konzern-unabhängigen Unternehmen vertritt. Dessen Geschäftsführer Stephan Zieger sprach gegenüber shz.de von Umsatzrückgängen sogar bis 60 Prozent. „Das hängt von der jeweiligen Region ab“, so Zieger. Besonders betroffen seien zum Beispiel Tankstellen in grenznahen Gegenden, wo derzeit kaum Grenzverkehr stattfinde.

Im Raum Pinneberg, so bisherige Rückmeldungen, könnten etwa 40 Prozent zutreffen. Immerhin sei noch eine Basisnachfrage vorhanden. Denn viele Menschen aus den systemrelevanten Bereichen benutzten anstelle öffentlicher Verkehrsmittel doch eher das Auto.

Es ist genug Treibstoff da

Trotz der gesunkenen Nachfrage sorgt die Mineralölwirtschaft nach eigenen Angaben dafür, dass „die Versorgung insbesondere Kraft- und Brennstoffen in vollem Umfang erhalten“ bleibe. „Benzin und Diesel sind reichlich vorhanden, die Belieferung ist bundesweit gesichert. Knappheiten sind nicht zu erwarten“, versichert der MWW und weist darauf hin, dass Raffinerien und Tankstellen zu den „systemkritischen Infrastrukturen“ gehören.

Dass nicht nur die Tankstellenversorgung, sondern auch der Tankstellenwettbewerb intakt ist, spüren auch die Verbraucher. Denn nach wie vor funktioniert das täglich mehrmalige Wechselspiel der Preise an den großen Anzeigetafeln. Damit ist, wie viele Autofahrer vermuten, auch gerade jetzt – kurz vor Ostern – verstärkt zu rechnen. Das jedoch weist der MWW-Sprecher entschieden zurück:

Dass kurz vor Ostern die Preise steigen, ist ein überholtes Klischee. Das gibt es schon seit ein paar Jahren nicht mehr, hält sich aber hartnäckig. Alexander von Gersdorff

Ohnehin wird in diesem Jahr aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht mit einer Reisewelle und damit einer stärkeren Nachfrage nach Kraftstoff gewartet.

Preise lassen sich im Internet vergleichen

Zudem weist Alexander von Gersdorff darauf hin, dass sich der Rohölpreis in den vergangenen Tagen wieder erholt habe. Trotzdem seien die Kraftstoffpreise noch einmal gesunken. Doch wie kann der Verbraucher, auch wenn er derzeit nicht mehr so viel wie sonst unterwegs ist, von der Preissituation optimal profitieren? „Der Wettbewerb um jeden Kunden läuft nach wie vor“, sagt von Gersdorff. „Am besten ist es, sich im Internet bei Portalen wie clevertanken.de zu informieren.“

Kaum noch Luft nach unten

„Viel Luft nach unten ist beim Preis nicht mehr vorhanden“, betont bft-Geschäftsführer Zieger. Lediglich beim Diesel hält er wegen der etwas geringeren Mineralsteuer noch ein Absinken auf 99 Cent für möglich – ein Wert, der in den vergangenen Tagen im Kreis bereits gesehen wurde.

Auch der ADAC sieht wegen des günstigen Ölpreises noch „etwas Spielraum – nicht nur beim Diesel“, wie ein Sprecher von ADAC Hansa mitteilte. Zugleich empfiehlt auch der Automobilclub den Verbrauchern, sich online zu informieren und verweist auf die eigene Vergleichs-App „ADAC Spritpreise“ und die Homepage adac.de.