Es ist Zeit für den Abschied

von Kornelius Krüger

02. Mai 2018, 13:00 Uhr

Ich glaube, das war es jetzt endgültig. Es geht einfach nicht mehr weiter, und wenn man merkt, dass es langsam wehtut und zwecklos wird, dann sollte man auch bereit sein, die Konsequenzen zu ziehen. Egal, wie sie sich darstellen! Da kann man richtig wehmütig werden; denn was haben wir nicht alles gemeinsam erlebt! Siege und Niederlagen, Momente reinen Glücks und Augenblicke bitterer Enttäuschung, Aufstiege, Abstiege und sogar Meisterfeiern. Doch nun neigt eine Ära sich unweigerlich ihrem Ende zu!

Hiermit gebe ich nun also meinen offiziellen Abschied von dem Handtuch bekannt, welches seit mehr als zwei Jahrzehnten mein loyaler Begleiter in Duschen und Umkleidekabinen von Sportplätzen der südlichen Westküste Schleswig-Holsteins und dem nordwestlichen Hamburg war.

Zwar ist es nur ein quadratisches Stück Stoff, doch wenn es mal nicht mit dabei war, dann war die Lücke schon recht groß und man hat es schmerzlich vermisst. Das Handtuch nicht am Mann zu haben ist noch schlimmer, als die Wechselunterwäsche zu vergessen. Die hämischen Kommentare der jeweiligen Mitspieler taten da ihr Übriges. Dieses betagte Stück Baumwolle von 60 mal 120 cm mit seinen inzwischen leicht verwaschenen Farben des Regenbogens in Längsstreifen auf weißer Grundfläche und dem handschriftlichen Schriftzug „Holiday“ ist nun Geschichte. Das Qualitätsprodukt aus dem Hause Cawö Textil überstand zwar stets formhaltend jede 95-Grad-Wäsche, doch verlor es auch im Laufe der Jahre gehörig an seiner anfangs so behaglichen Flauschigkeit und wurde stellenweise fast zu aufreibendem Schmirgelpapier. Hinzu kommt die nicht zu ignorierende olfaktorische Dominanz, die kein Duftspüler mehr imstande ist zu durchbrechen. Schließlich saugte das treue Textil Laufe der Jahre nicht nur das warm perlende Wasser vom strapazierten Kreisklassenkörper, es wischte auch Metier bedingt viel Schweiß, Tränen und Blut rückstandslos weg. Und passierte mal ein kabineninternes Biermalheur, dann war es auch in diesen Momenten verlässlich zur Stelle. Aber das alles, das ist nun vorbei.

Doch niemals geht man so ganz. Statt nun mein zählbares Resthaar sekundenschnell trocken zu rubbeln oder beim Gang von der Dusche über zugige Flure meine zarten Lenden zu verhüllen, erfährt das antike Gewebe nun zwischen Ersatzrad und Kofferraumabdeckung eine nahtlose Anschlussaufgabe als Schmierlappen im Volkswagen. Und wenn ich das neue Handtuch einmal vergessen sollte, dann weiß ich, wo adäquater Ersatz zu bekommen ist.