Es ist noch ein weiter Weg zu gehen

Einen Sommer lang nur da gesessen und Eis und alles von Grill gegessen, sich auch dem Kuchen nicht verweigert, schlapp geworden und das Volumen gesteigert. Wenn es sich reimt, klingt es wenigstens noch drollig. Das Ergebnis ist aber alles andere als formidabel. Ich war echt faul die letzten drei Monate und mehr als mit dem Rad zum Bäcker asten (um Kuchen und Croissants zu kaufen) war nicht drin. Gut, dass dieser Sommer keine wirkliche Bikinifigur gebrauchen konnte. Meine schon mal gar nicht. Nun war ich aber das erste Mal wieder zum Training und ich wusste schon vorher, dass das eine Geißelung werden würde. Meine Erwartungen wurden dann auch vollends erfüllt und sogar noch übertroffen. Anstatt eines lockeren Aufgalopps unter Freunden mit einem altersgerechten Standfußball und großer Klappe (was schon voll gereicht hätte), gab es gleich mal drei Laufeinheiten mit Steigerungsabschnitten zur Tempoerhöhung. Die trieben nicht nur schlagartig den Schweiß auf meine mächtige Vollstirn, sondern verursachten dann auch so ein hässliches Brennen in der Lunge, welches ich als versierter Visite-Zuschauer mit beiden auf die Oberschenkel gestützten Armen und nach vorne gebeugtem Rumpf konterte und dabei mittels rasselnder Schnappatmung dem geschundenen Körper Sauerstoff zuführte.

Als ich einigermaßen wieder senkrecht stehen konnte und normal Luft bekam, ging es mit einer Runde Fußballtennis weiter. Zwei Mannschaften, fünf gegen fünf. Beim Fußballtennis kommt es vor allem auf die technischen Fähigkeiten der einzelnen Akteure an, also musste meine Mannschaft zu viert spielen, ich ließ mich lediglich zweimal unglücklich anschießen und hielt mich ansonsten weitgehend aus dem Geschehen heraus, welches eh nicht so recht in Schwung kam, sondern hauptsächlich nur aus Angaben und Ballverlusten bestand.

Dann folgten Torschussübungen, mit der Betonung auf Übungen. Man bekam den Ball von schräg vorne zugespielt und sollte ihn möglichst direkt aus guten 20 Metern auf ein Gestell aus zwei etwa siebeneinhalb Metern voneinander entfernt eingegrabenen Metallstangen, auf denen auf etwa zweieinhalb Metern Höhe quer eine dritte montiert war, schießen. Die untere Begrenzung bestand aus dem Erdboden und nach hinten wölbte sich ein grobmaschiges Gewebegeflecht, welches die dort hin geratenen Bälle vom weiteren Wegrollen hinderte. Doch nicht meine. Ich werde da jetzt nicht detaillierter. Erstes Punktspiel ist nächste Woche. Es ist noch ein weiter Weg zu gehen…



von Kornelius Krüger

erstellt am 31.Aug.2017 | 16:59 Uhr