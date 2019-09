Es hat sich „ausgeReitert“

von Christian Brameshuber

17. September 2019, 14:00 Uhr

Elmshorn | Geld schießt sehr wohl Tore. Aber Geld gewinnt keine Wahlen – jedenfalls nicht in Elmshorn. Thomas Philipp Reiter (FDP) ist mit seinem Projekt „Bürgermeister in Elmshorn“ am Ende gescheitert – und zwar deutlich. Nur 1197 Stimmen. Viel zu wenig.

Dabei brachte der Kandidat zum Siegen eine ganze Menge mit. Kompetenz in puncto Wirtschaft. Der 50-Jährige präsentierte sich als Kommunikator, Manager, Macher. Seine Vita als Geschäftsmann in Hamburg und Brüssel mutete für das kleine Elmshorn schon fast zu groß an.

Reiter setzte auf neue Ideen und frischen Wind, wie ihn nur der entfachen kann, der von Außen kommt und nicht in den Strukturen einer großen Verwaltung gefangen ist. Und natürlich hatte dieser Kandidat das nötige Kleingeld für seine gewaltige Kampagne – und setzte es auch ein.

Reiters Stärke: seine absolute Professionalität. In seinem Wahlkampf war alles geplant, oft auch inszeniert. Reiters Werkbank in der Marktpassage, die er nach und nach zum Leben erweckte, die wie ein stetig wachsendes Stillleben anmutete. Die große Kampagne, die er vor allem auf den sozialen Plattformen spielte. Die Homepage. Die Fotos auf den Wahlplakaten. Sein Werbefilm.

Am Ende ist Reiter – der PR-Profi – an dem gescheitert, was er immer als seinen größten Trumpf bezeichnet hat – der Kommunikation. So wie die Plakate – zu groß und zu viele – hat sich Reiter durch Elmshorn kommuniziert. Immer einen Hauch drüber. Die Hafen City passt halt nach Hamburg – nicht nach Elmshorn. Das zur Schau gestellte Selbstbewusstsein bewegte sich in den Wahlkampfwochen viel zu oft über die Grenze zur Selbstüberschätzung, Überheblichkeit und Arroganz hinweg. Diese Kommunikationsform passt – vielleicht – nach Hamburg und Brüssel, auf keinen Fall nach Elmshorn.



Sympathisch geht anders





Reiter hat auch strategische Fehler gemacht. Gleich zweimal zettelte er verbale Scharmützel mit dem erst 21 Jahre alten Mitbewerber Jonas Stiefel an – und erntete dafür in der Nordakademie sogar laute Buhrufe, auch weil er versuchte, sich selbst aufzuwerten, in dem er seine Kontrahenten öffentlich abwertete. Das mögen die Elmshorner gar nicht.

Und Stiefel war nun wirklich der absolut falsche Gegner. Hatje, der Amtsinhaber, wäre der richtige gewesen. Doch an den traute sich der 50-Jährige überraschender Weise gar nicht richtig ran – obwohl es Angriffsflächen gab.

Reiters Themen-Strategie ging nach hinten los. Der Angriff auf den NDR und die Forderung nach einem Korrespondentenbüro in Elmshorn – überflüssig wie ein Kropf. Die Forderung mit ELM ein eigenes Autokennzeichen für Elmshorn einzuführen, flog Reiter geradezu um die Ohren. Nicht nur, weil das rechtlich gar nicht möglich ist, sondern weil die Elmshorner wirklich andere Sorgen haben.

Beim Stimmenfang ging es ihm viel zu oft und viel zu offensichtlich um Effekthascherei und Populismus. Das haben viele Elmshorner durchschaut. Auch auf Facebook: Das Medium, das Reiter wie kein anderer Kandidat bespielte, wurde zum Negativ-Bumerang. Reiter legte sich regelrecht mit den Nutzern an – und musste ob seines Verhaltens ganz viel Häme und Spott ertragen.

Reiter, der Kommunikationsprofi von eigenen Gnaden, ist kommunikativ gnadenlos gescheitert. Ihm ist es nicht gelungen, Sympathie für seine Person, für den Menschen Thomas Philipp Reiter zu wecken. Fatal. Der vermeintliche Überflieger ist auf Elmshorner Grund und Boden verdammt hart gelandet.