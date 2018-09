Es geht wieder los

Anmeldung zur diesjährigen Elmshorner Meisterschaft im Eisstockschießen startet ab sofort

20. September 2018, 16:00 Uhr

Altbekannt und immer noch sehr beliebt: Bereits zum 11. Mal werden in diesem Winter die Elmshorner Meisterschaften im Eisstockschießen im Rahmen des Stadtwerke Eisvergnügens ausgerichtet. Veranstalter sind das Stadtmarketing Elmshorn sowie der Elmshorner Männer-Turnverein (EMTV). Im vergangenen Jahr meldeten sich 256 Teams an – und damit wurde die maximale Teilnehmerzahl erreicht. Ein Erfolg, der sich seit 2008 ankündigt. Anmeldungen für die Meisterschaften können ab sofort eingereicht werden.

Ab dem 16. November erstreckt sich die 350 Quadratmeter große Eisbahn dann wieder über den Holstenplatz direkt am Elmshorner Bahnhof. Täglich kann sich bis Anfang Januar auf dem Eis vergnügt werden. Ab Montag, 19. November, beginnt dann die Meisterschaft im Eisstockschießen. Jeweils montags, dienstags und mittwochs zwischen 18.30 und 21.30 Uhr kämpfen die Teams auf zwei Spielbahnen um den Titel. In diesem Jahr gibt es eine Neuerung: Die Elmshorner Meister können am erstmals stattfindenden Landesfinale teilnehmen, das Anfang Januar in Heide ausgerichtet wird. Zu gewinnen gibt es den Schleswig-Holstein-Cup.

Mitmachen kann jeder, der Lust auf ein fröhliches und winterliches Sportfest hat. Schlittschuhe sind nicht erforderlich, feste Schuhe mit rutschfester Sohle reichen aus. Spikes können zusätzlich angeschnallt werden.



So funktioniert das Eisstockschießen





Die einzelnen Teams bestehen aus mindestens vier Personen und spielen drei Spiele in der Vorrunde. Pro Spiel werden drei Durchgänge, die sogenannten Kehren, gespielt. Nach jedem Durchgang, der aus vier Würfen besteht, dürfen die Spieler ausgewechselt werden. Ziel ist es, die eigenen Eisstöcke so nah wie möglich an der Daube zu platzieren. Dieser Zielort befindet sich in zirka 15 Metern Entfernung zu den Spielern.

Die Teams spielen je nach Erfolg an maximal drei Terminen – Vorrunde, Zwischenrunde und Finale. Vor Ort werden die Spieler fachlich durch den EMTV betreut. Auch die Moderation der Wettkämpfe wird durch den Verein gewährleistet. Pro Mannschaft ist ein Startgeld von 25 Euro zu zahlen.

Um den ganzen Wettkampf nicht nur rein auf den sportlichen Erfolg zu reduzieren, sind auch in diesem Jahr wieder kreative Namen für die Teams gern gesehen. Ebenso eine einfallsreiche Kostümierung.

Der Anmeldeschluss für das Turnier ist Dienstag, 30. Oktober. Das Anmeldeformular findet sich online. Die Aufstellung der Mannschaften wird per Losverfahren ermittelt. Die Finalrunde des Turniers ist für Mittwoch, 19. Dezember, geplant. Rund um das Event auf der Eisbahn finden sich Buden, die Zuschauer als auch Teilnehmer mit warmen Getränken und winterlichen Köstlichkeiten versorgen.

