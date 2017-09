Erst Wahl, dann Schnäppchenjagd

vergrößern 1 von 3 Foto: caw (2) 1 von 3

Der Flohmarkt „Rund ums Kind“ ist in Kiebitzreihe seit Jahren ein Besuchermagnet. Doch am Wahlsonntag kamen noch ein paar mehr Schnäppchenjäger als sonst in die örtliche Mehrzweckhalle. Gegen Mittag war insbesondere das Kuchenbüfett eng umlagert. Augenscheinlich hatten etliche Kiebitzreiher den Besuch des Flohmarktes mit ihrer Stimmabgabe verbunden.

Organisiert wurde der Markt vom Schulverein „Freunde der Grundschule Kiebitzreihe“. Als der Verkauf in der örtlichen Mehrzweckhalle um 10 Uhr begann, startete ein regelrechtes Wettrennen zu den beliebtesten Ständen. Gut 80 Anbieter waren vertreten. Das große Plus des Kiebitzreiher Flohmarktes: Hier haben noch die privaten Anbieter das Sagen, kommerzielle Händler gab es wie immer nicht.

Auch das Standgeld war überschaubar. Gerade einmal acht Euro musste für eine Tapeziertischlänge bezahlt werden. Drauf zu kam ein Kuchen für das Büffett. Auch einige junge „Wolldeckenhändler“ waren vertreten, und weil das Wetter mitspielte, bauten vor der Halle eine Handvoll Hobbyhändler ihre Stände im Freien auf. Der Erlös des Marktes kommt wie gewohnt den Jungen und Mädchen der Kiebitzreiher Grundschule zugute.

Stets mittendrin im Markt-Gewusel: Petra Bork-Bouchard, die Chefin des Schulvereins. Zum letzten Mal übrigens. Denn die Vereinsvorsitzende legt ihr Amt als Organisatorin im kommenden Jahr nieder, da das letzte ihrer drei Kinder in die vierte Klasse gekommen ist und im nächsten Jahr auf die weiterführende Schule wechseln wird. „Dann wird es Zeit für Neues“, sagt Bork-Bouchard. Acht Jahre war sie federführend für den Markt verantwortlich, sechs davon als Schulvereins-Vorsitzende.