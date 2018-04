Erst ein Knall, dann ein Knistern

Feuer zerstört Dachstuhl eines Einfamilienhauses / Blitzeinschlag als Brandursache

von Knuth Penaranda

23. April 2018, 15:44 Uhr

Montagmorgen, 9.34 Uhr: Der Tag danach. Michaela und Heiko Holtz stehen vor den Trümmern ihres Einfamilienhauses in der Straße Am Wischhof in Elmshorn. Eine Nachbarin ist da. Heiko Holtz’ Handy klingelt. „Die Versicherung“, sagt seine Frau. Wenig später fährt der Dachdecker vor. „Das wird eine Komplettsanierung. Das Wasser, der Ruß: Unser Haus ist auf Monate hin unbewohnbar“, sagt Holtz. Das Wichtigste: Seine elf Jahre alte Tochter Franziska, seine Frau und er selbst sind unverletzt. „Auch unserem Hund und dem Hamster geht es gut“, sagt Michaela Holtz – und dabei huscht schon wieder ein leichtes Lächeln über ihr Gesicht.

Der erste Schreck ist vorbei. Ein Blitzschlag hatte ihr Haus getroffen, es sofort in Brand gesetzt. Der Dachstuhl ist in der Nacht von Sonntag auf Montag abgebrannt.

Gegen 23 Uhr tobte die Gewitterfront über Elmshorn. Heiko Holtz war noch wach als er um 23.30 Uhr den „lauten Knall“ hörte. Der Strom war weg. Wenig später nahm Holtz ein seltsames Knistern wahr. Er schaute draußen nach und sah die Flammen auf dem Dach. Er schlug Alarm. Frau und Tochter schliefen zu diesem Zeitpunkt im Obergeschoss.

Die Einsatzkräfte der Elmshorner Feuerwehr kämpften von Innen und Außen gegen die Flammen. 62 Kollegen und 13 Fahrzeuge waren vor Ort. Nach 45 Minuten war das Feuer unter Kontrolle. Das Haus konnte gerettet werden. „Ich bedanke mich bei allen Rettungskräften, die so schnell und entschlossen gehandelt haben“, sagt Michaela Holtz. Freunde und Nachbarn: Die Hilfsbereitschaft ist gewaltig. „In der Brandnacht haben wir im Wohnmobil geschlafen. Übergangsweise können wir bei meinen Schwiegereltern unterkommen“, sagt Holtz.

Einen Blitzableiter gab es in dem Einfamilienhaus nicht, nur ein Erdungskabel. „Die wenigsten Häuser in der Nachbarschaft haben einen Blitzableiter“, betont Michaela Holtz. Den gewaltigen Knall des Blitzeinschlages wird er so schnell nicht mehr vergessen.