Im Kreuzverhör : Ernst Dieter Rossmann: „Ich möchte weiter für Helgoland arbeiten“

15.Sep.2017

Ernst Dieter Rossmann sitzt seit 1998 für die SPD im Deutschen Bundestag. Auch in diesem Jahr tritt er für seine Partei als Direktkandidat im Wahlkreis Pinneberg an. Für unserer Serie „Im Kreuzverhör“ beantwortete er die Fragen seiner Gegenkandidaten. Sowohl Fragen als auch Antworten erfolgten schriftlich.

Michael von Abercron (CDU): Sie haben in der Groko mit der Bundeskanzlerin vier Jahre zusammen gearbeitet. Was schätzen Sie an Angela Merkel?

Eine direkte Zusammenarbeit mit Frau Merkel habe ich zweimal in dieser Legislaturperiode erlebt, nämlich als ich als Vorsitzender des Deutschen Volkshochschulverbandes zu zwei Konferenzen in das Bundeskanzleramt mit eingeladen war. Auch hier habe ich Frau Merkel vor allen Dingen moderierend und nicht mit klaren Zielen führend wahrgenommen. Deshalb meine Frage: Wissen Sie, wofür Frau Merkel wirklich steht außer Macht? Und was sie für die Menschen in Deutschland und in Europa mit ganzer Kraft erreichen will? Ohne ihre Position beliebig zu ändern, auch in krisenhaften Situationen? Pardon, meine Wertschätzung für Frau Merkel hält sich deshalb in sehr engen Grenzen. Unser Land hat eine andere kraftvolle Führung verdient. Das sage ich unabhängig davon, dass ich als Sozialdemokrat in sehr vielen Punkten nun einmal ganz andere politische Ziele verfolge als Frau Merkel.

Von Abercron: Bei welchen Themen können Sie sich zum Wohle des Kreises Pinneberg eine überparteiliche Zusammenarbeit mit einem CDU-Abgeordneten vorstellen?

Mit jedem gewählten Abgeordneten von CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP oder der Linken immer, wenn es zum Wohle des Kreises Pinneberg ist. So wie schon bisher, wenn ich an die im konkreten Punkt gute und faire Zusammenarbeit mit dem CDU-Kollegen Ole Schröder zum Beispiel für den Wohnungsbau und für das neue Ausstellungszentrum Atlantis 4.0 auf Helgoland denke. Oder mit dem Grünen Rainer Steenblock seinerzeit in der SPD-Grünen-Koalition zum Beispiel für Lärmschutz an der Bahn und in Umweltfragen. Für die nächsten vier Jahre sehe ich als vorrangig für den Kreis Pinneberg bezahlbaren Wohnraum an – auch barrierefreie Wohnungen für die Älteren und für Menschen mit Handicap – und mehr Investitionen in Verkehr und Glasfaserversorgung. Und natürlich mehr Mittel für die Kitas und Schulen. Da habe ich mit dem Schulsanierungsprogramm für finanzschwache Kommunen schon viel erreicht. Da müssen wir jetzt für Ganztagsausbau und digitale Ausstattung der Schulen noch deutlich mehr mobilisieren. Zwei konkrete Punkte: Ich möchte weiter ganz intensiv für Helgoland arbeiten und zum Beispiel den Erweiterungsbau für das Museum mit voranbringen. Und bei den Schienenwegen haben Ole Schröder und ich noch nicht alles erreichen können, was für den Kreis Pinneberg und seine vielen Pendler notwendig ist. Da muss weiter dran gearbeitet werden. Und zwar ehrlich und seriös, selbst wenn nicht jeder Einsatz gleich hundertprozentig erfolgreich ist.

Bernd Möbius (Grüne): Ist eine mögliche dritte Große Koalition innerhalb von vier Wahlperioden demokratiefeindlich?

Pardon: „Demokratiefeindlich“ halte ich für unpassend. Wenn die Menschen sich so entscheiden, dass das Wahlergebnis zu einer Großen Koalition führt, ist das nicht „demokratiefeindlich“, solange es eine starke demokratische Opposition gibt. Die Qualität einer Opposition macht sich übrigens genauso wie die Qualität einer Regierung an den Inhalten und der Qualität ihrer Arbeit fest. Wichtig ist, dass es bei den Inhalten in die richtige Richtung für dieses Land geht, selbst wenn es schmerzliche Kompromisse gibt. Das gehört zur Demokratie dazu, genauso wie es dazu gehört, dass meine Partei und auch ich persönlich nicht jeden Kompromiss mitmachen müssen und mitmachen werden. Dann müssen eben andere Parteien eine Regierung bilden. Aber „demokratiefeindlich“ ist das alles nicht, solange es aus freien, gleichen und allgemeinen Wahlen heraus geschieht.

Möbius: Wie sehen Ihre Mobilitätsvorstellungen für die nächsten vier Jahre im Wahlkreis aus?

Auf der Schiene setze ich mich für den Ausbau der AKN zur S21 und die Ertüchtigung des Schienenabschnittes Elmshorn–Eidelstedt ein. Ich bin sehr zuversichtlich, dass der Lärmschutz entlang der Bahn bis Westerhorn ausgebaut wird. Ich habe gute Hoffnung, dass die vierte Bahnsteigkante in Elmshorn kommt. Der Bahnhof Pinneberg wird fertig und der Bahnhof Elmshorn in ersten Schritten erneuert. Die Zughalte in Tornesch werden ausgebaut und der HVV wird erweitert. Mit der Untersuchung des Schienenknotens Hamburg gibt es hoffentlich neue Perspektiven für das sogenannte Dritte Gleis. Denn wir brauchen mehr Kapazitäten für den Personenverkehr auf der Achse Hamburg Richtung Elmshorn genauso wie auf der Achse Hamburg Richtung Quickborn. Das ist das Wichtigste für mich.Bei der Straße brauchen wir eine erneuerte A23 mit sicheren Auffahrten im Bereich Pinneberg bis Hamburg und einem echten Kreuz in Tornesch-Ahrenlohe. Wichtig ist mir die Verbesserung des ÖPNV durch gute Schienenverbinden, Park and Ride und Bike and Ride und ein gutes Autobusnetz, wofür die SPD, Grüne und FDP im Kreistag schon sehr viel tun. Die Fußgänger brauchen Barrierefreiheit und wir müssen mehr Tempo-30-Zonen vor Schulen, Kitas et cetera einführen. Außerdem muss und kann das Radfahren attraktiver werden, auch in Kombination mit Schiene und Bus. Wir brauchen auch verbesserte Radwege und dafür mehr Geld von Bund, Land und Kreis, je nach Art der Straße. Ich hoffe, dass es auch erste Schritte zu einer Radfahrer-Schnelltrasse gibt. Beim Luftverkehr geht es mir um Lärmschutz für die Region Quickborn-Hasloh. Ich setze mich für strengere Regeln beim Nachflugverbot und für leisere Flugzeuge ein. Und die Pinnau muss weiter schiffbar bleiben. Für die Sportboothäfen brauchen wir endlich mehr Mittel zur Hafenpflege und zum Schutz gegen Verschlickung. Also: Volles Programm und viel Kleinarbeit! Ich bin dabei.

Cornelia Möhring (Linke): Was schlagen Sie vor, damit der Frauenanteil in den Parlamenten erhöht wird und wie stehen Sie persönlich zu quotierten Wahllisten?

Das Prinzip der SPD, dass Frauen und Männer mindestens zu je 40 Prozent vertreten sein sollten, ist sehr gut. Diese Quote hat geholfen und ist jetzt auch Vorbild für andere Parteien. Quotierte Wahllisten sehe ich nicht als gut an, denn das sollen die Parteien und die Wählerinnen und Wähler über die Erststimme demokratisch selbst entscheiden können. Das Wichtigste: Wir brauchen mehr Frauenfreundlichkeit in den kommunalen Parlamenten und in der politischen Arbeit, mehr Förderung für junge Frauen und ihr politisches Engagement. Und wir brauchen Vorbilder durch Frauen in politischen Führungspositionen. Dafür setze ich mich ein.

Möhring: Immer mehr Menschen sind bereits heute auf Grundsicherung angewiesen oder müssen ihre Rente mit Minijobs aufbessern, weil sich das Rentenniveau im Tiefflug befindet. Sie wollen ein weiteres Absinken zwar verhindern, finden sich aber mit dem jetzigen niedrigen Niveau ab. Wie wollen Sie ein Leben im Alter in Würde sicherstellen, ohne das Rentenniveau wieder anzuheben?

Ich bin hier für das Rentenkonzept des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Für die Menschen in der Grundsicherung oder an der Grenze dazu sind eine Erhöhung der Grundsicherung und die Einführung einer Solidarrente besonders wichtig, wenn sie trotz langer Arbeit nicht über die Grundsicherung hinauskommen. Wir wollen hier 150 Euro mehr im Monat und das ist schon eine echte Verbesserung. In einer besonders schwierigen Lage sind auch die Menschen in der Erwerbsminderung, wenn sie in die Rente kommen. Hier setze ich mich dafür ein, dass die beschlossenen Verbesserungen nicht nur für die neuen Erwerbsgeminderten wirksam werden, sondern es auch für die bereits länger Betroffenen zu Verbesserungen kommt. Außerdem muss breiter durchgesetzt werden, dass selbst ersparte Leistungen aus Riester oder Betriebsrenten nicht auf die Grundsicherung angerechnet werden. Der Anfang wurde hier mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz schon gemacht. Für die Menschen mit einer geringen Rente sind das für mich die Prioritäten.

Olaf Klampe (FDP): Wir freie Demokraten setzen uns für mehr Transparenz und für die Vereinfachung bei den steuerfinanzierten Sozialleistungen ein. Wie stehen Sie zum „Liberalem Bürgergeld“?

Es tut mir leid. Was ist beim „Bürgergeld“ mehr als ein schönes Wort? Das hat sich mir noch nicht erschlossen. Was wird für die Menschen mit geringem Einkommen und anderen Unterstützungsbedarfen (Wohngeld, BAföG, Arbeitslosengeld et cetera) wirklich besser? Oder stecken nicht in Wirklichkeit große Sozialkürzungen dahinter?

Klampe: Wir Freie Demokraten wollen die Gewerbesteuer langfristig durch einen kommunalen Zuschlag mit eigenem Hebesatzrecht auf die Körperschaftssteuer und auf die zuvor abgesenkte Einkommenssteuer sowie einen höheren Anteil der Kommunen an der Umsatzsteuer ersetzen. Wie stehen Sie zu diesem Vorhaben?

Dieses Vorhaben hat die FDP schon in der letzten schwarz-gelben Koalition verfolgt. Die FDP ist damit grandios gescheitert. Das war gut so. Denn bei diesem FDP-Konzept verschieben sich die Steuern einmal mehr von der Wirtschaft zu den Bürgern. Die SPD will das nicht.

Joachim Schneider (AfD): Während in den 1970er Jahren in der Familie eine Person als Erwerbstätiger ausreichte, um eine vierköpfige Familie zu ernähren, was haben Sie, die SPD und die ihr nahestehenden Gewerkschaften, seither gemacht, um diese Situation wieder zu ermöglichen und zum Beispiel das auf einem wackeligen Fundament stehende Hartz IV (SGB II) zurückzunehmen?

Diese Verklärung vergangener Zeiten führt leider in die Irre. Bei diesen Behauptungen kommt es darauf an, was unter „ernähren“ verstanden wird. Insgesamt ist der Lebensstandard für die meisten Menschen und ihre Familien deutlich gestiegen, was Vielfalt und Qualität des Konsums, Größe der Wohnung, Reisen, Autos, Medienausstattung et cetera angeht. Das ist gut so und hat auch mit dem Einsatz der SPD und der Gewerkschaften zu tun. Diesen Weg wollen wir weitergehen. Gegen Lohndumping mit besserem Mindestlohn, mehr Tarifbindung und mehr Allgemeinverbindlichkeit, gegen Lohndiskriminierung durch gleiche Bezahlung in der Zeitarbeit, gleiche Bezahlung für Frauen und Männer; gegen Altersarmut durch die Solidarrente, eine bessere Erwerbsminderungsrente und die Sicherung des Rentenniveaus; gegen finanzielle Lasten in Familien durch mehr Kinderförderung, Bezahlung von Familienzeit und kostenfreie Kindertagesstätten.