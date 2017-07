vergrößern 1 von 1 1 von 1

Nach dem Ausfall des Fußball-Oddset-Pokal-Spiels zwischen dem SVV Rantzau (Bezirksliga) und Blau-Weiß 96 Schenefeld (Landesliga) am Sonntag, 23. Juli, musste auch die Neuauflage des Duells am gestrigen Dienstagabend, 25. Juli, verschoben werden. Grund hierfür war, wie schon beim ursprünglichen Spieltermin, das schlechte Wetter, welches für die Unbespielbarkeit des Rasenplatzes Düsterlohe in Barmstedt sorgte.

von Kornelius Krüger

erstellt am 25.Jul.2017 | 13:53 Uhr