Trotz Umsatzsteigerung : Erneut hohe Verluste der Regio-Kliniken

Kreis Pinneberg | Die Regio-Kliniken kommen nicht aus den roten Zahlen. Erneut hat das Krankenhaus-Unternehmen des Kreises Pinneberg Miese eingefahren. 2,61 Millionen Euro waren es im vergangenen Jahr. Das geht aus dem Jahresabschluss 2016 des Unternehmens hervor. Tatsächlich waren die Verluste noch weitaus höher. Der Mutterkonzern Sana schoss fünf Millionen Euro zu.

Seit 2010 gehören die Regio-Kliniken mit 74,9 Prozent dem Sana-Konzern. Und seitdem werden Jahr für Jahr Verluste gemacht. 22,1 Millionen Euro sind es mittlerweile, das Defizit von 2016 bereits mit eingerechnet. Die Dimensionen des Jahres 2009, als die Regio-Kliniken noch zu 100 Prozent im Besitz des Kreises Pinneberg waren, wurden aber nicht wieder erreicht. Bisheriger Tiefpunkt seit dem Verkauf an Sana war das Geschäftsjahr 2009 mit 9,2 Millionen Euro Verlusten. Damals waren vor allem die mittlerweile abgestoßenen Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) sowie die Pflegeheime die Hauptursache.

Regio will Zahlennicht kommentieren

Die Geschäftsführung des Unternehmens wollte keine Stellung zum Jahresabschluss nehmen. Man werde die Zahlen nicht kommentieren, so Regio-Sprecher Sebastian Kimstädt. Allerdings wurde der Jahresabschluss 2016 in nicht öffentlicher Sitzung im Hauptausschuss des Kreistags vorgestellt. Dem Kreis gehören nach wie vor 25,1 Prozent des Unternehmens. Der Umsatz hat sich laut Regio-Geschäftsbericht um etwa zwölf Millionen auf gut 148 Millionen Euro erhöht. Die Finanzlage des Unternehmens ist aber nach wie vor extrem angespannt. Zur Vermeidung der Überschuldung hat Sana auf Forderungen in Höhe von 55 Millionen Euro verzichtet.

Kritisch sehen Regio-Insider die Verlagerung der Urologie vom Klinikum Wedel nach Elmshorn. Das sei eine Fehlentscheidung. Der Markt breche weg, weil die Wedeler ihr Krankenhaus kaum noch wahrnehmen und zunehmend Hamburger Kliniken aufsuchen würden. Die Regio-Leitung erwartet von der Maßnahme hingegen Synergieeffekte.

Bereits in ihrem Ausblick auf das Geschäftsfjahr 2016 hatte Regio-Geschäftsführerin Angela Bartels eine „höhere Unterdeckung“ prognostiziert. Sie hat Recht behalten. 2,61 Millionen Euro Verluste hat das Krankenhausunternehmen im vergangenen Jahr gemacht. 2015 waren es zwei Millionen Euro gewesen. Allerdings erwartet Bartels für das laufende Jahr eine Verbesserung der Situation. Tatsächlich, so das Urteil eines Regio-Kenners, sei die Lage weitaus angespannter als die 2,61 Millionen Verluste erscheinen ließen. „Da ist einiges geschönt“, so seine Einschätzung. So würden insgesamt 680.000 Euro „periodenfremde Erlöse“ genannt. Das seien Erlöse aus Vorjahren.

Vor allem ein Fünf-Millionen-Euro-Zuschuss des Mutterkonzerns habe die Bilanz deutlich aufgebessert. Laut Geschäftsbericht ein „Ertragszuschuss der Sana Kliniken AG zu Restruktrierungsmaßnahmen“, also Geld, das Regio nicht selbst erwirtschaftet hat. Einen ähnlichen Effekt, so ein Klinik-Kenner, habe es im Jahr 2015 gegeben. Damals seien vier Millionen Euro zu viel gezahlte Beiträge von der Altersversorgung erstattet worden und hätten für positive Effekte in der Bilanz gesorgt. Bei der Entwicklung der Kosten weist die Regio-Geschäftsführung auf Einsparungen beim Personal hin. Die Personalaufwandsquote sein von 61,6 auf 57,6 gesunken. Allerdings nennt Bartels auch steigende Aufwendungen für „bezogenen Leistungen“.

Diese Entwicklung sei nicht überraschend, so ein Insider. Denn nach der Ausgliederung des Reinigungs- und Küchenpersonals müssten deren Leistungen nun eingekauft werden. „Die ehemaligen Personalkosten stecken jetzt in den Sachkosten. Somit ist das ja keine wirkliche Absenkung der Personalaufwandsquote“, meint er. Obwohl die Überschuldung des Unternehmens laut Bericht des Aufsichtsrats nur mit der Finanzspritze des Mutterkonzerns Sana habe vermieden werden können, sei die Zahlungsfähigkeit von Regio „jederzeit gesichert gewesen“, heißt es im Geschäftsbericht.

Die Fallzahlen in den Regio-Kliniken sind laut Vorlage der Kreisverwaltung um 694 auf 33 784 Fälle gestiegen. Das sei erfreulich, so Klinik-Kenner. Allerdings habe es bereits 2012 mit 34 124 mehr Fälle gegeben als 2016. Positiv wird in dem Geschäftsbericht auch die Verlagerung der Urologie bewertet: „Die vollzogenen Umzüge der Fachabteilungen Wirbelsäulenchrurgie und Urologie von Wedel nach Pinneberg beziehungsweise Elmshorn führen zu positiven Effekten für die Fachabteilung im Bereich der Notfallversorgung und der Erweiterung des Einzugsgebiets. Die am Standort Wedel freigewordenen Räumlichkeiten bieten der Geriatrie und Pneumologie weiteren Raum zur Erweiterung“, so der Geschäftsbericht.

Völlig anders bewertet das ein Regio-Kenner: „Für Wedel ist das schlimm. Die Klinik wird doch kaum noch wahrgenommen.“ Er kritisiert zudem, dass es die plastische Chirurgie in Elmshorn nicht mehr gebe und auch nur noch einen Gefäßchirurgen in dem Gefäßzentrum. Viele Ärzte seien aus dem Klinikum Elmshorn abgewandert. Auch in diesem Fall wollte man bei Regio keine Stellungnahme abgeben.

Allerdings betrachtet das Unternehmen bereits seit Längerem seine drei Krankenhäuser quasi als eine Klinik mit unterschiedlichen Aufgaben an unterschiedlichen Standorten. In ihrer Prognose für das kommende Jahr kündigt die Regio-Geschäftsführerin Bartels 15,5 Millionen Euro Investitionen für das laufende Geschäftsjahr an: unter anderem für den Einsatz von innovativen Behandlungsmethoden. weist darauf hin, dass die Metropolregion Hamburg und der Kreis Pinneberg in allen medizinischen und pflegerischen Bereichen von einem „stärker werdenden Wettbewerb“ gekennzeichnet sei. Dennoch rechnet sie mit steigenden Fallzahlen und steigendem Umsatz. „Insgesamt erwarten wir im Vergleich zum aktuellen Geschäftsjahr ein stark steigendes Ergebnis“, so die Geschäftsführerin.

Die Regio-Kliniken planen auf dem Gelände des Elmshorner Klinikums eine neue Intensivstation für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen. Für diesen Zweck erhielt die Klinik am Montag von Sozialministerin Kristin Alheit (SPD) einen Förderbescheid über 1,725 Millionen Euro. Mit den Bauarbeiten für die Intensivstation soll im Herbst dieses Jahres begonnen werden, die Fertigstellung ist für Ende des kommenden Jahres vorgesehen, teilte Regio-Sprecher Sebastian Kimstädt mit.

