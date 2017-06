Sie setzen sich für andere ein : Erich Kästner Gemeinschaftsschule vergiebt den Sascha-Lutz-Preis

vergrößern 1 von 2 Foto: Christian Brameshuber 1 von 2

Elmshorn | Beifall brandet auf, als die Nominierten die Bühne im vollbesetzten Forum der Erich Kästner Gemeinschaftsschule betreten. Schülervertretung, Flüchtlingsarbeit, DLRG, Schulsanitätsdienst: Bei jedem Einzelnen erklären die beiden Moderatorinnen Lina Seehaus und Stine Fromke, in welchen Bereichen sich ihre Kollegen innerhalb und außerhalb der Schule engagieren – und zwar ehrenamtlich. Wenig später steht der Sieger des Sascha-Lutz-Preises 2017 fest: Die Jury hat sich für Anna-Lotta Sowada aus der 13c entschieden. Die Auszeichnung ist mit 500 Euro dotiert. Jeweils 170 Euro gibt es für den zweiten Platz – und den vergibt die Jury gleich dreimal. An Bjarne Böwig aus der 10b, Dustin Maack aus der 11a und an Michelle Beyer aus der 9 e. „Alle haben viel geleistet“, wendet sich Fromke an die acht Schüler, die nicht zu den Preisträgern zählen. Ein dickes Dankeschön und eine kleine Anerkennung verteilt Schulleiter Andreas Weßling an alle Nominierten.

Der Sascha-Lutz-Preis wurde von dem Ehepaar Elke Maria und Dietmar Lutz ins Leben gerufen. Er ist mit 1000 Euro dotiert. Mit ihm wird auch an ihren Sohn Sascha erinnert, der früh verstorben ist. Alle drei Kinder des Ehepaars Lutz haben die KGSE besucht. Laut Elke Maria Lutz wird die soziale Arbeit und das ehrenamtliche Engagement an dieser Schule schon seit Jahren groß geschrieben.

Der Sascha-Lutz-Preis: 2014 wurde er erstmals an der Schule vergeben. Elke Maria Lutz und ihr Mann Dietmar haben ihn ins Leben gerufen, um das ehrenamtliche Engagement der Jungen und Mädchen an der Schule zu würdigen. „Das Ehrenamt bleibt der Kitt unserer Gesellschaft. Der Staat kann nicht alle Aufgaben übernehmen“, gibt Lutz den Schülern mit den Weg. Das ehrenamtliche Engagement sorge zudem für „Wärme im Umgang miteinander“.

Lutz, früher Richterin am Arbeitsgericht in Elmshorn, hat sich zeitlebens – schon als Jugendliche und Studentin – ehrenamtlich eingesetzt. Dafür erhielt sie 2014 das Bundesverdienstkreuz. Zurzeit ist sie Vorsitzende des Kinderschutzbundes Elmshorn, den sie 2006 selbst mit gegründet hatte. Die Preisverleihung wurde mit einem regelrechten Festakt im Forum zelebriert, mit Musik und einem Poetry Slam. Erstmals nicht als Abendveranstaltung, sondern gleich nach dem Unterricht für die Schülerinnen und Schüler. „Wir wollen sie anregen und motivieren, sich zu engagieren“, sagt Svenja Dersch, die gemeinsam mit Sabine Zimmermann und Dirk Schuster die Organisation für die Verleihung des Sascha-Lutz-Preises übernommen hat. Und die Kinder und Jugendlichen sollten sehen, dass ihr Einsatz auch honoriert und belohnt wird.

Die Preisträgerin 2017 ist zurzeit die Schülersprecherin an der Erich Kästner Gemeinschaftsschule. In der Schülervertretung engagiert sie sich schon seit Jahren. Zudem ist sie als Betreuerin im internationalem Jugendprogramm aktiv. Sowada engagiert sich darüber hinaus noch in der Arbeit mit Flüchtlingen.

von Christian Brameshuber

erstellt am 22.Jun.2017 | 12:00 Uhr