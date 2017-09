Erfolgt eine Reaktion?

vergrößern 1 von 4 Foto: mm 1 von 4







von Kornelius Krüger

erstellt am 06.Sep.2017 | 11:31 Uhr

Jörn Großkopf erwartet eine Reaktion. „Die Spieler müssen sich selbst reflektieren. Einige Akteure sind nicht auf dem Niveau, das wir von ihnen und sie auch von sich selbst erwarten“, sagt der 51-Jährige. Nach der 1:6-Klatsche am vergangenen Spieltag stehen die Oberliga-Fußballer des Wedeler TSV im Heimspiel am Sonntag gegen den SC Condor in der Bringschuld. Es ist allerdings fraglich, ob das Gros der Verlierer-Elf überhaupt eine Chance auf Wiedergutmachung erhalten wird. Zum einen kehrt mit Christian Dirksen ein wichtiger Leistungsträger zurück, zum anderen liebäugelt Großkopf sowohl mit personellen als auch taktischen Umstellungen. „Christian ist ein Typ, der vorweg geht und keinen Zweikampf scheut. So etwas hat uns zuletzt gefehlt“, meint Großkopf und fuhr fort. „Ich habe mir unter der Woche einige Gedanken gemacht, es wird vermutlich die eine oder andere Veränderung geben“, so der Chefcoach vielsagend.

Sein Trainerpendant aus Bönningstedt, Ralf Palapies, sieht indes keine Notwendigkeit Veränderungen vorzunehmen. Beim 1:1-Remis gegen den Tabellenzweiten FC Teutonia 05 schnupperte der SV Rugenbergen lange Zeit am Dreier, kassierte erst in der Nachspielzeit den Ausgleich. „Wir haben bewiesen, dass wir mit jedem Team in der Liga mithalten können. Wir fahren mit Selbstvertrauen nach Hamburg-Wilhelmsburg“, sagt Palapies mit Blick auf das Auswärtsspiel am Sonnabend beim FC Türkiye. Das Duell sei der Auftakt richtungsweisender Wochen. „Mit dem Niendorfer TSV und Curslack-Neuengamme warten danach zwei Tabellennachbarn auf uns. In diesen Partien gilt es punkten, wenn man sich im oberen Drittel festsetzen will“, so Palapies.

Der Blick des VfL Pinneberg wandert hingegen in die unteren Tabellengefilden. Zwar verließ der VfL dank des jüngsten 4:1-Erfolgs gegen Aufsteiger SC V/W Billstedt die Abstiegszone, mit weiteren Zählern ist zumindest an diesem Spieltag nicht unbedingt zu rechnen. Die Elf von der Fahltsweide gastiert am heutigen Freitagabend beim FC Teutonia 05, der bislang alle seine drei Heimspiele für sich entschied. „Wir haben nix zu verlieren“, sagt VfL-Coach Thorben Reibe, wohlwissend, dass eine Herkules-Aufgabe auf das Team wartet. „Wir müssen einen ganz starken Tag erwischen.“