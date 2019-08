Erfolgreich schwimmen in Horst

60 Kinder und Frauen haben das Seepferdchen geschafft / Lokale Wirtschaft spendet für Flüchtlingsfamilien

von Redaktion Elmshorn

14. August 2019, 19:47 Uhr

Horst | 25 Meter Schwimmen, einen Gegenstand aus schulterhohem Wasser holen und vom Ein-Meter-Brett springen - das sind die Herausforderungen, die sich Schwimmanfänger stellen müssen, um das Seepferdchen-Abzeichen zu bekommen. In diesem Sommer schafften dies über 60 Kinder und Erwachsene in der Schwimmschule Anne Müller, die im Horster Freibad ihre Kurse gab. „Mitgemacht haben knapp 70 Teilnehmer, und nur sechs haben es nicht geschafft“, erklärte Müller im Freibad beim Abschlusstag der Kurse. Das sei eine sehr gute Quote.

Mit dabei waren wie in den vergangenen Jahren auch wieder einige Kinder aus Flüchtlingsfamilien und zum ersten Mal auch sechs Flüchtlingsfrauen, die sich ins Wasser wagten, um schwimmen zu lernen. „Das finde ich besonders toll, denn bisher hatten wir nur die Kinder dabei“, sagte Marion Pagel, ehrenamtliche Flüchtlingsbeauftragte des Amtes Horst-Herzhorn. Immerhin gebe es unter den Horster Neubürgern nicht wenige, die den gefährlichen Fluchtweg über das Wasser nach Europa genommen haben und deshalb im Voraus einige Ängste überwinden mussten.

Von der lokalen Wirtschaft gab es einen finanziellen Zuschuss für die Flüchtlingsfamilien. „Ganz besonders freut es mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder von Sponsoren unterstützt wurden, damit wir den Flüchtlingsfamilien einen Zuschuss zu den Lehrgangskosten und für den Eintritt ins Freibad geben konnten“, berichtet Pagel. Insgesamt 1500 Euro erhielt die Horster Flüchtlingshilfe von der Sparkasse Westholstein, der Bürgerstiftung der Volksbank Pinneberg-Elmshorn und der Gleichstellungsbeauftragten des Amtes Horst-Herzhorn.

„In der nächsten Freibadsaison im kommenden Jahr wollen wir wieder zu der Teilnahme an den Schwimmkursen animieren, denn jedes Kind und auch jeder Erwachsene sollte zur eigenen Sicherheit schwimmen können“, sagte Pagel.