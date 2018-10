Hunkemöller eröffnet Filiale in Fußgängerzone

von Christian Brameshuber

19. Oktober 2018, 11:44 Uhr

Drinnen laufen die Umbauarbeiten auf Hochtouren. Draußen am Gebäude wird schon Werbung gemacht für das, was da kommt. Das Unternehmen Hunkemöller, spezialisiert auf Dessous, eröffnet in der Elmshorner Innenstadt eine Filiale – und zwar am 16. November direkt am Alten Markt. Damit verschwindet eine leerstehende Fläche in der City. Denn seit dem Auszug der Modekette Engbers war das Geschäft verwaist.

Erfolgreich gegen den Leerstand – daran hat auch die Stadt Elmshorn einen großen Anteil. „Unsere Wirtschaftsförderung hat sich dafür stark gemacht, dass Hunkemöller nach Elmshorn kommt“, betont Bürgermeister Volker Hatje. Das Unternehmen aus den Niederlanden, das mehr als 600 Filialen in 15 Ländern betreibt, wollte laut Hatje schon länger in Elmshorn Fuß fassen. Eine Ansiedlung an einem anderen Standort in der City hatte sich aber zerschlagen. Jetzt konnte die ehemalige Engbers-Fläche für Hunkemöller vom Eigentümer zur Verfügung gestellt werden.

Ein neues Fachgeschäft in der City: „Das ist ein gutes Zeichen“ , betont Hatje, der darauf hinweist, dass sich zuletzt mit Depot ein weiteres Fachgeschäft in der Fußgängerzone angesiedelt hatte.

Trotz solcher Erfolgsmeldungen: Es gibt weiter Leerstände in der Kö und in der Marktstraße. Immer wieder müssen Einzelhändler auch aufgeben. Erst im September hatte das Elmshorner Traditionsunternehmen „Papier Bramstedt“ in der Marktpassage für immer geschlossen. Grund: zu wenig Umsatz. Vor allem die Konkurrenz aus dem Onlinehandel habe ihm zu schaffen gemacht, sagte Geschäftsführer Andreas Möller.

Nicht nur in Elmshorn, sondern in vielen Innenstädten in Deutschland sind die Besucherfrequenzen rückläufig. Laut Handelsverband Nord liegen die Verluste zum Teil bei deutlich über 20 Prozent. Dierk Böckenholt, Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband Nord, verweist darauf, dass der Wettbewerb zum Online-Handel zwar zu dieser Entwicklung beitrage. Die Gründe für die Probleme in den Innenstädten sei aber vielschichtiger. Laut Böckenholt müssten Einzelhandelsunternehmen, die nicht in den eigenen Räumen agierten, in der Regel sehr hohe Ladenmieten bezahlen. Oftmals seien Vermieter nicht bereit, die Mieten den geänderten Umsatzsituationen anzupassen.

Zudem stagniere die Verkaufsfläche derzeit. „Ihr Wachstum in den vergangenen Jahren hat aber zu erheblichen Veränderungen und enormem Wettbewerbsdruck geführt“, betont Böckenholt. Rückläufiger Anteil des Einzelhandels am privaten Konsum bei wachsender Verkaufsfläche seien ein Hauptgrund für die heutigen Schwierigkeiten vieler Innenstädte. Der online-Handel wirke dabei „lediglich“ als „Brandbeschleuniger“. Die Branche befinde sich seit Jahren in einem Strukturwandel mit hohem Tempo und massivem Wettbewerbsdruck. „Amazon und Co sind also nur ein Teil der Wahrheit“, sagt der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Nord.