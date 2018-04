Amtswechsel : Er ist der neue Rektor der Bismarckschule in Elmshorn

Peer-Olaf Reich übernimmt zum neuen Schuljahr die Leitung von Elmshorns traditionsreichstem Gymnasium.

von Cornelia Sprenger

19. April 2018, 16:00 Uhr

Elmshorn | Als Peer-Olaf Reich zum Interview in die Redaktion kommt, ist er gut gelaunt. Gerade erst war er ein Wochenende mit alten Schulfreunden auf Sylt, erzählt der 45-Jährige mit einem entspannten Lächeln, das mache er ungefähr dreimal im Jahr. „Ich mag das Meer, die Heide, die Luft dort, das tut einfach gut.“ Über Elmshorn ist der zukünftige Schulleiter der Bismarckschule schon gut informiert. Er kennt die Knechtschen Hallen und die Moneybrothers, weiß von der Krähenproblematik.

Vor allem hat sich Reich aber natürlich in den letzten Monaten über seine neue Schule informiert. Am 1. August übernimmt er offiziell die Leitung von Peter Rosteck und auf diese Zeit freut sich Reich ganz offensichtlich sehr. Wenn er über die Bismarckschule spricht, gerät der 45-Jährige ins Schwärmen, lobt die schöne alte Backsteinfassade – „das ist mal eine richtige Schule“ –, die positive, offene Atmosphäre, das pädagogische Konzept. „Ich hätte mich nicht an jeder Schule beworben“, sagt Reich. „Hier passt einfach alles und es ist mir wichtig, das zu erhalten.“

Besuche während des Referendariats

Gelegenheit, die Bismarckschule kennenzulernen, hatte er mehrfach. „Das fing zu meinen Referendariatszeiten an“, erzählt Reich. „Damals sind wir für die wöchentlichen Ausbildungsstunden von Schule zu Schule gependelt, eine meiner ersten Begegnungen fand an der Bismarckschule statt.“ Später folgten weitere Besuche im Rahmen eigener Unterrichtsbesuche bei der Referendarsausbildung, bei Fortbildungen und zuletzt kurz vor der Bewerbung um den Schulleiter-Posten. „Man kriegt irgendwann ein Gespür für die Atmosphäre in einer Schule“, sagt Reich. „Einmal war ich zum Beispiel dabei, als im Lehrerzimmer der Bismarckschule die Beförderung einer Kollegin gefeiert wurde. Und obwohl bei so etwas immer auch Leute zurückstecken müssen, hatte ich den Eindruck, dass alle ehrlich gratuliert haben.“

Beim Tag der offenen Tür wiederum beobachtete Reich, wie begeistert und engagiert die Lehrer von ihrer Schule sprächen. „Jedes Konzept ist nur so gut, wie die Menschen, die dahinter stehen“, sagt Reich.

Gebürtiger Hildesheimer

Der gebürtige Hildesheimer wohnt bereits fast sein ganzes Leben lang in Schleswig-Holstein. Seine Eltern, beides Pharmazeuten, zogen schon in seiner frühen Kindheit aus beruflichen Gründen nach Uetersen um. Als er zehn Jahre alt war, übernahmen seine Eltern eine Apotheke in Itzehoe. Ihr Sohn wechselte auf das dortige Kaiser-Karl-Gymnasium. „Ich wollte schon immer Lehrer werden – mal abgesehen von ein paar Wunschträumen wie Pilot oder Profifußballer“, sagt Reich. „Ich bin gerne zur Schule gegangen.“ In Kiel studierte er seine Leistungskurse Mathe und Englisch auf Lehramt – und wurde später für zehn Jahre Lehrer an seiner eigenen Schule, dem Kaiser-Karl-Gymnasium. „Das hatte ich mir immer gewünscht“, sagt Reich. „Es war wie ein Homecoming.“

Schon früh zeigte er Interesse an organisatorischen Aufgaben. „Mein damaliger Schulleiter hat mich sehr gefördert. Ich habe nebenamtlich als Studienleiter für Pädagogik am Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen (IQSH) gearbeitet, zuletzt war ich fünf Jahre lang am Wolfgang-Borchert-Gymnasium in Halstenbek, dort war ich zuständig für Schul- und Unterrichtsentwicklung.“

Schulentwicklungsberater am IQSH

Reich bildete sich an der Universität Kiel weiter, wurde zuletzt nebenamtlicher Schulentwicklungsberater am IQSH. Trotzdem genießt es Reich weiterhin, zu unterrichten. „Wenn dem nicht so wäre, hätte ich mir einen Posten im Ministerium gesucht“, sagt er. „Zusätzlich ist es wichtig, als Schulleiter immer am Puls der Zeit zu bleiben.“ Menschen zu entwickeln sieht Reich als wichtige Aufgabe eines Schulleiters – sowohl bei den Kollegen als auch bei den Schülern.

Ein großes Thema sei aber auch der Wechsel vom Abitur in acht Jahren zum Abitur in neun Jahren. „Wir holen nicht einfach die alten Stundenpläner von früher wieder heraus. Die pädagogischen Konzepte haben sich weiterentwickelt.“ An der Bismarckschule gebe es etwa ein Konzept, um Schüler in klassenunabhängigen Kursen zu fördern. „So etwas möchte ich erhalten.“

Reich ist es bewusst, dass sein neuer Posten auch zeitlich viel von ihm abverlangen wird. Trotzdem hofft er, weiterhin Zeit für den sportlichen Ausgleich zu finden. Seit 35 Jahren spielt er leistungsbezogen Tischtennis, auch auf Regionalliga-Niveau.