Er hat viel verändert, jetzt geht er

Ende September 2019 wird Philipp Braun Elmshorn und die Stadtbücherei nach zwei Jahren in der Leitung wieder verlassen

von Knuth Penaranda

16. August 2019, 14:56 Uhr

Elmshorn | Das ist ein großer Verlust. Erst im Januar 2017 hatte sich die Stadtbücherei Elmshorn über den Neuen in der Chefetage gefreut. Jetzt verabschiedet sich der derzeitige Bibliotheksleiter Philipp Braun (31) schon wieder. Übernommen hatte er seinen Posten vor zwei Jahren von Angelika Hoch-Beig (63), die die Stadtbücherei 35 Jahre geleitet hat. „Herrn Braun hat sich die Möglichkeit geboten, sich beruflich weiterzuentwickeln“, erklärt Rita Schliemann, Leiterin des Amtes für Kultur und Weiterbildung, seinen Weggang. Das bestätigt er auch selbst. „Ich habe ein tolles Angebot von einer anderen Bibliothek bekommen“, erzählt er. Erst Anfang August habe er sich entschlossen, dieses wahrzunehmen. Wohin es gehen wird, wollte er noch nicht verraten.

Der studierte Bibliotheks- und Informationswissenschaftler hat in seiner Zeit als Leiter der Stadtbibliothek viel vorangetrieben. Besonders in Sachen Digitalisierung. „Eines der größten Projekte war die Selbstverbuchung. Dafür mussten wir erst einmal einiges umstellen und vorbereiten. Zum Abschluss war das natürlich ein tolles Projekt“, erzählt der gebürtige Pfälzer. Aber auch die kleineren Maßnahmen seien nicht zu vernachlässigen. Beispielsweise der Gaming-Bereich, der Ausbau des kostenlosen Wlans in der Bücherei oder der Ferien-Leseclub. „Dort hatten wir in diesem Jahr Teilnehmerrekordzahlen“, berichtet Braun.

Das Büchereiwesen hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Nicht nur in Sachen Digitalisierung. „Bibliotheken werden immer mehr zu medialen Treffpunkten. Wir haben täglich fast 800 Besucher. Da merkt man, dass auch Veranstaltungsarbeit und Vernetzung immer wichtiger wird“, weiß auch Braun.

Seinem Nachfolger gibt er mit auf den Weg, die Linie grundsätzlich beizubehalten. „Letztlich“, sagt er, „muss aber jeder seinen eigenen Weg gehen“.

Die Stadtbücherei war schon vor ihm gut aufgestellt. Sein Schwerpunkt lag auf der Digitalisierung der Bibliothek. Alleine hätte er das aber nicht geschafft. „Es ist ganz klar: Ohne ein Team, das die Vorschläge, die man in den Raum wirft, begeistert aufnimmt geht gar nichts. Das Team in Elmshorn ist sehr engagiert und setzt neue Ideen toll um“, erzählt er.

Ab Oktober soll seine Stelle neu besetzt sein. Da geht es jetzt Schlag auf Schlag. „Die Besetzung dieser wichtigen und öffentlichkeitswirksamen Stelle soll natürlich möglichst schnell erfolgen und wir hoffen, dass sich viele geeignete Bewerberinnen und Bewerber für die interessante Führungsstelle interessieren und sich dem Auswahlverfahren stellen“, sagt Schliemann.

„Der Arbeitsplatz hier ist sehr spannend, aber Bibliotheken weiterzuentwickeln macht mir unglaublich viel Spaß und Neues finde ich immer spannend“, erklärt Braun seine Entscheidung die Stadtbücherei zu verlassen. Über Elmshorn sagt er, „ich denke sehr gerne an meine Zeit hier und verbinde viel Positives mit der Stadt und dem offenen Klima in der Bibliothek. Die Stadt ist außerdem ein toller Arbeitgeber“. Er freut sich aber auf die neue Herausforderung ab Oktober. Auch Schliemann sagt, dass sie seinen Weggang bedauere, seine Entscheidung, diese Chance zu ergreifen, aber nachvollziehen könne.