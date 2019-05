Kampfmittelräumdienst war vor Ort : Entwarnung in Elmshorn: Wurfgranate wurde geborgen

Auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses wurde am Freitagmittag eine Granate gefunden.

Elmshorn | Es dauerte, bis die Experten des Kampfmittelräumdienstes in Elmshorn waren. Doch vor Ort, in der Straße Liethmoor, konnten sie dann ganz schnell Entwarnung geben. Von der am Freitagmittag gefundenen Bombe geht keine Gefahr mehr aus. „Der Zünder fehlte. Die Bombe hätte nicht mehr explodieren können“, teilt die Elmshorner Polizei mit. Das Geschoss wurde von den Experten ohne Mühe geborgen und in einer Box abtransportiert.

Trotzdem: Der Schreck war zunächst groß. Mitarbeiter einer Gartenbaufirma hatten um 11.45 Uhr auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses – es ist zurzeit unbewohnt – beim Entfernen von Gehwegplatten die Bombe im Erdboden entdeckt und Alarm geschlagen.

15,8 Kilogramm schwere Wurfgranate

Die Polizei rückte an und informierte umgehend den Kampfmittelräumdienst. Die Experten stellten fest, dass es sich um eine Wurfgranate aus dem Zweiten Weltkrieg handelte. Sie wiegt 15,8 Kilogramm. Die Länge beträgt 52 Zentimeter, der Durchmesser zwölf Zentimeter. Solche Wurfgranten, die mithilfe eines Rohres abgeschossen worden waren, enthielten in der Regel eine Sprengladung von 2,78 Kilogramm. „Diese Wurfgranate ist im Krieg aber gar nicht abgeschossen worden“, betonte die Elmshorner Polizei. Wahrscheinlich lag sie seit Jahrzehnten eine Handbreit unter dem Erdboden.

