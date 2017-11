Einschränkungen im Zugverkehr : Entgleisung in Elmshorn: So reagieren die Fahrgäste auf die Zugausfälle

von Soenke Schierer und Cornelia Sprenger

erstellt am 15.Nov.2017 | 17:42 Uhr

Elmshorn | Noch bis Freitag werden die Bergungs- und Aufräumarbeiten nach der Zugentgleisung am Bahnhof in Elmshorn voraussichtlich andauern, das teilte die Bahn am Nachmittag auf ihrer Internetseite mit. Der Triebwagen eines Regionalzugs und der erste Reisezugwagen sind an der Weiche aus den Gleisen gesprungen und hängen schräg im Kies des Gleisbetts. Kabel und Federn haben sich gelöst, der Übergang zwischen den beiden Wagen ist abgerissen.

Personenzüge entgleisen selten. In Elmshorn passierte das zum letzten Mal am 3. Februar 1987. Damals legten ein mit Lkw beladener Güterzug und ein Nahverkehrszug den Bahnverkehr lahm und verursachten einen Schaden von etwa einer Million Mark.

Besonders Pendler sind von den daraus resultierenden Ausfällen seit dem frühen Mittwochmorgen betroffen. Sie gehen unterschiedlich mit ihrem Unmut um. Auch über den eingerichteten Schienenersatzverkehr. Einige verschafen sich in sozialen Netzwerken Luft.

Auch am Bahnhof in Elmshorn selbst gibt es verärgerte Fahrgäste. Immer wieder im Fokus: Die Auskünfte der Bahn. „Die Bahnmitarbeiter hier haben keine Ahnung, welchen Bus wir nach Itzehoe nehmen müssen – und wann der kommt“, sagt zum Beispiel Dieter Köpper. Mit seiner Frau Regina wollte er eigentlich von Hamburg nach Sylt reisen. „Ab Pinneberg ging es nur noch mit dem Bus weiter“, sagt Köpper. „Und hier jetzt herrscht jetzt das große Chaos.“

Auch Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje ist nicht zufrieden mit dem Krisenmanagement der Bahn. „Hier fahren normalerweise 20.000 Pendler – die kann man nicht alle in Busse umladen“, sagt er.

Doch nicht alle Bahngäste sehen die Situation negativ. Einige sind gut durch den Schienenersatzverkehr gekommen. Dieser wird voraussichtlich auch am Donnerstag noch bestehen bleiben. Zumindest die Ermittlungen vor Ort schloss die Polizei aber noch am Mittwochnachmittag ab und gab die Gleise für die Bergungsarbeiten frei.

Sobald der Zug geborgen ist, gehen die Reparaturarbeiten an der Strecke los. Dann muss das Gleis wieder instand gesetzt werden – das Gleisbett ist durch das Gewicht des Zuges herausgesprungen. Schienen müssen repariert, Schotter wieder hergerichtet werden. Solange werden Bahngäste noch mit den Behinderungen zurechtkommen müssen.

Mehr zum Thema Ausfälle zwischen Hamburg und Flensburg : Zug in Elmshorn entgleist: Hunderte von Zügen Richtung Norden fallen aus

Alle Informationen zu Umleitungen und alternativen Verbindungen hat shz.de hier für Sie zusammengestellt.