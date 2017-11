Bergungsarbeiten : Entgleister Zug in Elmshorn: Strecke erst am Samstag frei

vergrößern 1 von 1 Foto: Ulf Marek 1 von 1

erstellt am 16.Nov.2017 | 10:58 Uhr

Elmshorn | Bahnreisende müssen sich nach dem Zugunglück am Bahnhof in Elmshorn noch einen Tag länger in Geduld üben. Die Strecke werde statt wie erhofft am Freitag erst am Samstag freigegeben, sagte eine Bahnsprecherin am Donnerstag.

Am Donnerstag war der erste der beiden entgleisten Waggons von zwei Kränen wieder auf die Schiene gestellt worden. Mit zwei Kränen wurde er gegen 6.30 Uhr aufgerichtet, sagte eine Bahnsprecherin. Der zweite Waggon sollte anschließend aufgerichtet werden. Parallel dazu finde eine Bestandsaufnahme der Schäden statt, sagte die Sprecherin. Die Bahn hoffe, am Freitag ein erstes Gleis wieder freizubekommen.

Am Mittwochmorgen war am Bahnhof Elmshorn ein Zug auf dem Weg von Hamburg nach Sylt entgleist. Zwei Waggons seien dabei aus den Gleisen gesprungen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Zwei Menschen wurden verletzt. Die Aufräum- und Reparaturarbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, wie die Bahn weiter mitteilte.

Bevor in der Nacht die Bergungsarbeiten auf den Gleisen am Bahnhof in Elmshorn beginnen konnten mussten die benötigten Kräne beschafft werden. Etlichen Schaulustigen bot sich ein außergewöhnliches Bild. Unterdessen werden erste Forderungen von Seiten der Politik laut, die ein zusätzliches Gleis am Bahnhof in Elmshorn fordern. Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje hofft, dass der Vorfall im Hinblick auf die Einrichtung eines dritten Gleises den Druck auf die Bahn erhöht. „Wir sagen das schon seit Jahrzehnten: Wenn hier was passiert, dann betrifft das das ganze Land. Der volkswirtschaftliche Schaden ist gar nicht zu ermessen.“ Mit einem dritten Gleis hätte man wenigstens eine Ausweichmöglichkeit.