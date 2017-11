Bergungsarbeiten im Video : Entgleister Zug in Elmshorn: Strecke ab Freitagmittag wieder frei

vergrößern 1 von 1 Foto: Ulf Marek 1 von 1

von dpa

erstellt am 16.Nov.2017 | 16:58 Uhr

Elmshorn | Bahnreisende müssen sich nach dem Zugunglück am Bahnhof in Elmshorn noch einen Tag länger in Geduld üben. Die Strecke werde nicht wie erhofft am Freitag, sondern erst am Samstag freigegeben, sagte eine Bahnsprecherin am Donnerstag. Dann seien aber auch gleich beide Gleise wieder befahrbar.

Am Donnerstag waren die beiden am Vortag auf der Fahrt von Hamburg nach Sylt entgleisten Regionalbahn-Waggons mit zwei Kränen wieder aufs Gleis gestellt worden. Parallel dazu habe eine Bestandsaufnahme der Schäden stattgefunden, sagte die Sprecherin.

Nun müssten Schwellen und Gleise an der Unglücksstelle instandgesetzt werden, sagte Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis. Von Samstagmorgen an soll dann wieder Normalbetrieb herrschen. Über die Ursache des Unglücks gab es am Donnerstag nach Angaben der Bundespolizei keine neuen Erkenntnisse.

Nach dem Unfall waren am Donnerstag noch zahlreiche Bahnverbindungen unterbrochen. Züge von Kiel und Flensburg endeten statt in Hamburg in Neumünster, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Von dort bestehe über Bad Oldesloe Anschluss nach Hamburg. Reisende von und nach Kiel sollten über Lübeck fahren.

Für Syltbesucher gab es am Donnerstag wieder eine stündliche Verbindung Hamburg-Westerland über Elmshorn – da die hier eingesetzten Dieselloks ein drittes Gleis ohne Oberleitung nutzen konnten. Bei den beiden anderen Gleisen war die Oberleitung abmontiert worden, um die Bergung der Waggons zu ermöglichen.

Aber nicht nur Bahnreisende brauchten am Donnerstag länger zur Arbeit. Wer aufs Auto auswich, musste teils viel Zeit im Stau verbringen. Ein Unfall auf der A7 in Höhe Schmalfeld (Kreis Segeberg) hatte im morgendlichen Berufsverkehr eine Vollsperrung und mehrere Kilometer Stau verursacht.

Eine 20-Jährige war mit ihrem Auto in einer Baustelle durch die Mittelleitplanke gekracht, wie die Polizei mitteilte. Die Leitplanke ragte so weit auf die Gegenspur, dass dort ein Wagen auswich und gegen ein weiteres Auto stieß. Erst nach zwei Stunden wurde der Verkehr nach Norden auf beiden Spuren wieder freigegeben. In Richtung Süden war eine Spur der Autobahn noch länger gesperrt.