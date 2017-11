Bergungsarbeiten : Entgleister Zug in Elmshorn: Erster Waggon steht wieder

vergrößern 1 von 2 Foto: Daniel Friederichs 1 von 2

von dpa

erstellt am 16.Nov.2017 | 06:55 Uhr

Elmshorn | Ein Tag nach der Entgleisung eines Regionalzugs in Elmshorn hat die Bahn einen ersten Waggon wieder auf die Schiene gestellt. Mit zwei Kränen wurde er gegen 6.30 Uhr aufgerichtet, sagte eine Bahnsprecherin. Die zweite Waggon sollte anschließend aufgerichtet werden. Parallel dazu finde eine Bestandsaufnahme der Schäden statt, sagte die Sprecherin. Die Bahn hoffe, am Freitag ein erstes Gleis wieder freizubekommen.

Am Mittwochmorgen war am Bahnhof Elmshorn ein Zug auf dem Weg von Hamburg nach Sylt entgleist. Zwei Waggons seien dabei aus den Gleisen gesprungen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Zwei Menschen wurden verletzt. Die Aufräum- und Reparaturarbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, wie die Bahn weiter mitteilte.

Bevor in der Nacht die Bergungsarbeiten auf den Gleisen am Bahnhof in Elmshorn beginnen konnten, der benötigte Kran musst beschafft werden, bot sich etlichen Schaulustigen ein außergewöhnliches Bild.