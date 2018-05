Vanessa und Pascal Mangels wollen am Sonntag den Einzug ins Stadtverordnetenkollegium schaffen

von Christian Brameshuber

03. Mai 2018, 16:42 Uhr

Nein, der direkten Konfrontation gehen sie dann doch aus dem Weg. Vanessa Mangels kandidiert für die SPD im Wahlkreis 4. Ihr Ehemann Pascal Mangels für die FDP im Wahlkreis 5. Beide eint ein klares Ziel: rein ins Stadtverordnetenkollegium, das höchste Entscheidungsgremium der Stadt Elmshorn. Für beide wäre es eine Premiere. Die 28-Jährige will ihren Wahlkreis direkt gewinnen, der Gatte ist Realist genug, um auf die Liste zu setzen. Dort steht er auf dem aussichtsreichen Platz zwei.

Elmshorns sozial-liberale Ehe: „Natürlich zoffen wir uns auch mal – politisch“, sagt die SPD-Frau und lacht. Da wird für die Diskussion aus dem Schulausschuss einfach am Küchentisch die nächste Argumentationsrunde eingeläutet. Unnachgiebig können sie beide sein.

„Was mich an den Sozialdemokraten manchmal nervt, ist die Leichtigkeit, mit der sie Geld ausgeben.“ Der 31 Jahre alte Speditionskaufmann ist ein Mann der Wirtschaft. Sein Elternhaus hat ihn geprägt. Der Vater war selbstständig. „Ich vertraue auf die Wirtschaft. Sie braucht Freiheiten bei Entscheidungen“, gibt er Einblick in sein politisches Weltbild. „Das Geld, das wir ausgeben, muss schließlich auch verdient werden.“

Geld? Da verdreht die Ehefrau ganz leicht die Augen. „Die FDP vergisst einen großen Teil der Gesellschaft. Es kann sich nicht jeder selbst helfen. Manchmal braucht es den Staat“, sagt die Diplom-Pädagogin, die in der Familienbildungsstätte in Elmshorn arbeitet. Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit sind ihr wichtig.

Der Kaufmann in der FDP und die Pädagogin in der SPD. „Klingt nach Klischee, oder?“, fragt die Sozialdemokratin. Abwerbungsversuche hat es nicht gegeben. Hätten wohl auch keinen Erfolg gehabt.

2013 sind sie beide in ihre Parteien eingetreten. Im Kleinen etwas verändern. Für die Menschen in Elmshorn etwas tun. Die Stadt voranbringen. Das wollen sie beide. „In vielen Themen gibt es sogar Einigkeit zwischen uns“, verrät Vanessa Mangels. Das FDP-Wahlprogramm hat sie gelesen. Fand sie gar nicht so verkehrt. „Das ist wie bei der SPD. Kein mal gucken, vielleicht, mal sehen. Klare Ansagen sind wichtig.“ Er hat es nicht ganz geschafft, das Wahlprogramm seiner Frau zu studieren. „Aus Zeitmangel.“ Die FDP hat nur ein kleines Team, auf die sich die Arbeit verteilt. „Ich habe auch noch den Wahlkampf auf Kreisebene organisiert“, führt er zu seiner Entschuldigung an.

Rune kommt in die Küche gestiefelt, um seinem Papa was zu zeigen. Er ist zwei. Seine Schwester Bente drei. Das Ehepaar Mangels kämpft jeden Tag darum, Beruf und Familie unter den berühmten Hut zu bekommen. Das geht. Mit Oma, Babysitter, guten Nerven und Organisation. Beide arbeiten jeweils 30 Stunden. Sie wollen beide so viel Zeit wie möglich mit den Kindern verbringen.

Pascal Mangels erinnert sich noch gut daran, wie es ist, wenn man erfährt, dass es in der ersten Anmeldungsrunde keinen Kita-Platz für sein Kind gibt. „Das war eine Belastung für unsere kleine Familie.“ Familienpolitik: Die liegt beiden Mangels am Herzen. Beide haben im Ausschuss für Kinder, Jugend, Schule und Sport als bürgerliche Mitglieder ihre Kompetenzen, Erfahrungen und politischen Überzeugungen in die Waagschale geworfen. Er klaut schon mal ein paar SPD-Ideen seiner Frau, wenn es um neue Kita-Standorte geht. Aber das gibt er dann auch offen zu. Der FDP-Mann ist einer, der immer aufs Tempo drückt, nachhakt, Antworten einfordert. „Geduld ist nicht immer meine Stärke. Vieles müsste schneller gehen, schneller umgesetzt werden“, fordert der FDP-Mann. In der Politik ist er der Ehrgeizigere von beiden. Pascal Mangels kann sich vorstellen, auch auf Kreis- und auf Landesebene politisch aktiv zu sein. Für den Kreis kandidiert er schon. Auch dort steht er auf Listenplatz zwei.

Seine Frau setzt in ihrer politischen Arbeit vor allem auf Authentizität. „Man muss für seine Überzeugungen einstehen“, sagt sie. Argumente seien entscheidend, keine Parteizugehörigkeit. „Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass man zu dem steht, was man sagt.“

2014 haben Vanessa und Pascal sich in Elmshorn das Ja-Wort gegeben – in der Weißen Villa. Gefunkt hatte es schon 2008 am Arbeitsplatz. Beide jobbten bei Edeka-Hayunga. Bisher trafen sie politisch im Schulausschuss aufeinander und schoben schon mal den kleinen Rune im Babysafe während der Sitzung zwischen Mama und Papa hin und her – wenn keine Betreuung organisiert werden konnte. In Zukunft wollen sie im Stadtverordnetenkollegium Akzente setzen – sie die sozialen, er die liberalen.

Der Wahltag: In Elmshorn haben sie beide nur eine Stimme. „Ich könnte mich selbst wählen – und meinen Mann auf der Liste zum Kreistag“, sagt sie salomonisch. Sie guckt herausfordernd zu ihm rüber. Und er? „Natürlich werde ich meine Frau wählen. Das war für mich immer klar. Sie ist eine gute Politikerin.“ Seinen FDP-Kollegen, der im Wahlkreis 4 kandidiert, hat er über seine familiäre Wahlentscheidung auch vorab informiert. Liebe schlägt jedes Parteibuch – jedenfalls in Elmshorns sozial-liberaler Ehe.