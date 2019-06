Elmshorns großes Jazz-Fest

Am Sonntag startet im Rosengarten die 21. Auflage von „Jazz ’n Roses “ / Nils Wülker als Top-Ac / Eintritt ist frei

von Christian Brameshuber

13. Juni 2019, 15:21 Uhr

Elmshorn | Die Vorfreude ist riesig. Am Sonntag, 16. Juni, feiert Elmshorn im Rosengarten wieder ein Jazz-Fest der Superlative. Denn den Organisatoren Jörg Probst, Stefan Witt und Jens Feddersen von der Initiative Elmshorn ist es auch bei der 21. Auflage des Musikfests „Jazz ’n Roses“ gelungen, einen absoluten Topact in Elmshorns Stadtpark zu locken. Nils Wülker wird mit seiner Band den Rosengarten zum Swingen bringen. Bis zu 1500 Besucher werden im Rosengarten erwartet – und wie immer heißt es für alle Jazzfans – Eintritt frei.



1500 Besucher werden erwartet





Der Trompeter Nils Wülker ist einer der erfolgreichsten Jazz-Trompeter und Komponisten in Europa. Der 1977 in Bonn geborene Musiker wurde mit Preisen überhäuft. So erhielt er 2013 den Echo Jazz als „Instrumentalist des Jahres“. Gleich zweimal wurde ihm der German Jazz Award in Gold verliehen. Mit seinem Album „UP“ gewann Wülker den Hamburger Musikpreis „Hans“ als „Musiker des Jahres“. Er spielte unter anderem mit Gregory Porter, Max Mutzke und Klaus Doldinger.

Ab 11 Uhr regiert am Sonntag im Rosengarten der Jazz, der Blues, der Soul, der Funk und der Pop. Denn mit den Elmshorner Lokalmatadoren The Moneybrothers und dem Singer-Songwriter Moritz Kruit aus Itzehoe präsentiert das Organisationsteam die ganze Bandbreite der Musik. Die Moneybrothers – die Band feiert in diesem Jahr fünfjähriges Bühnenjubiläum – freuen sich riesig auf ihren Auftritt im Rosengarten. Die Band ist zum ersten Mal bei „Jazz ’n Roses“ dabei.

Verschiedene Stilrichtungen und damit auch verschiedene Altersgruppen für diese Open-Air-Veranstaltung zu begeistern: Um dieses Ziel auch 2019 wieder zu erreichen, hat das Orga-Team schon vor Monaten mit den Vorbereitungen begonnen.

Rosenkordes spendet für das Musikfest wieder 1000 Stielrosen. Die Fahrradbörse sorgt für Fahrradständer. Parkmöglichkeiten für Autos werden ausgeschildert. Als Haupt-Caterer ist in diesem Jahr Almcuisine aus dem Elmshorner Stadttheater vor Ort. Keine Frage: Es ist angerichtet für Elmshorns großes Jazz-Picknick im Liether Wald. 1992 ging das Jazz-Fest erstmals über die Bühne. Die Initiative Elmshorn hat dafür gesorgt, dass es aus dem Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken ist.