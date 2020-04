Versuchter Datenklau : Elmshorner Stadtwerke warnen vor Betrügern

Unbekannte gaben sich am Telefon gegenüber Kunden als Stadtwerke-Mitarbeiter aus. Die Anrufe kommen offenbar aus England.

von Christian Brameshuber

23. April 2020, 12:15 Uhr

Elmshorn | Versuchter Datenklau aus dem Ausland: Die Stadtwerke Elmshorn warnen vor Betrügern. Wie das Unternehmen mitteilte, haben sich in dieser Woche unbekannte Anrufer aus England – erkennbar an der Vorwahl +0044 – am Telefon als Mitarbeiter der Stadtwerke Elmshorn ausgegeben. Sie täuschten die Optimierung bestehender Verträge beziehungsweise einen Datenabgleich vor.

Unter diesem Vorwand werden die Stadtwerkekunden genötigt, beispielsweise Kundennummer, Zählernummer und weitere persönliche Daten preis zu geben. Doch einige Bürger wurden misstrauisch und informierten die Stadtwerke über die Anrufe.

Niemals persönliche Daten herausgeben

Stadtwerkechef Sören Schuhknecht betont, dass das Unternehmen einen direkten und persönlichen Kontakt mit ihren Kunden pflege. „Sollten unsere Mitarbeiter bei unseren Kunden vorstellig werden, kündigen wir dies rechtzeitig an”, sagt der Werkleiter.

„Anrufe durch Mitarbeiter der Stadtwerke Elmshorn, die dem Abgleich von Kundendaten dienen, tätigen wir nicht”, bekräftigt Schuhknecht und verweist auf die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung. Er empfiehlt allen Kunden zu ihrer eigenen Sicherheit keine persönlichen Daten – insbesondere am Telefon – herauszugeben.

Schuhknecht ist froh, dass die Stadtwerke von den Betroffenen über die Betrugsanrufe in Kenntnis gesetzt worden sind. „Wir bedanken uns bei unseren Kunden, die gegenüber solchen Vorgehensweisen ein gesundes Misstrauen hegen und ihre Stadtwerke informieren“, sagt er. Der Stadtwerkechef bittet, dies auch künftig zu tun.