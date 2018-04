Wiedereröffnung nach Mäuseplage : Elmshorner Markthalle: Ein Happy-End zum Abgang des Marktmeisters

Knapp vier Wochen lang musste das Gebäude geschlossen bleiben. Zur Vorsorge sind nun immer noch Köder aufgestellt.

von Cindy Ahrens

06. April 2018, 13:00 Uhr

Elmshorn | Nachdem die Elmshorner Markthalle am Donnerstagvormittag von der Stadtverwaltung freigegeben wurde, ist die Freude groß. Knapp vier Wochen lang blieb das Gebäude aufgrund massiven Mäusebefalls geschlossen.

Zunächst rechnete die Stadt damit, dass die Türen der Markthalle durchaus auch mehrere Monate verschlossen bleiben könnten. Nun wurde der beliebte Besuchermagnet deutlich früher wieder freigegeben als geplant. „Durch die relativ kurze Schließzeit der Markthalle konnten die Beeinträchtigungen der Marktbeschicker auf ein Minimum begrenzt werden“, so Malte Schmidt vom für den Wochenmarkt zuständigen städtischen Flächenmanagement.

Köderfallen zur Vorsorge

Besonders erfreut ist auch der scheidende Marktmeister Kai Krüger. Nach zwanzig Jahren im Dienst wird er nächste Woche von Alexandra Eltze abgelöst. „Eine geschlossene Markthalle zum Abschied wäre nicht schön gewesen“, so Krüger. Seine Nachfolgerin rief gleich nach Verkündung der frohen Botschaft die Standinhaber an: „Das war sehr emotional. Die Menschen waren unendlich erleichtert. Da hängen ja auch Existenzen dran.“ Einige der Betreiber aus der Halle konnten die angebotenen Plätze vor der Halle nicht nutzen, weil sie keinen Wagen auftreiben konnten. Fast vier Wochen lang mussten sie deshalb auf das Geschäft des Elmshorner Wochenmarktes verzichten.

Um die Hygiene in der Halle auch in Zukunft gewährleisten zu können und längere Sperrungen zu vermeiden, stellt die Stadt zur Vorsorge Köderfallen auf. Denn: „Bei einem solch alten Gebäude lässt sich natürlich für die Zukunft nie ganz ausschließen, dass sich wieder einmal eine Maus in die Markthalle verirrt“, erklärt Stephanie Brehm vom Gebäudemanagement.