Aktion : Elmshorner Lions Club spendet für Hornhautbank

4500 Euro für Spezial-Software aus Verkauf der Coral-Lions-Rose

Avatar_shz von Marianne Meißner

05. September 2019, 16:00 Uhr

Elmshorn/Sparrieshoop | Sie sieht nicht nur prächtig aus, sondern dient auch einem guten Zweck. Die Coral-Lions-Rose wurde im Frühjahr von Rosen Kordes in Sparrieshoop in einer limitierten Auflage von 150 Stück zum Preis von jeweils 49,95 Euro angeboten. 30 Euro davon gingen als Spende an den Lions Club Elmshorn. Insgesamt kamen so 2000 Euro zusammen. Der Lions Club Elmshorn stockte auf, so dass am Ende 4500 Euro zusammenkamen. Das Geld wird für den Ausbau der Hornhautbank am Institut für Rechtsmedizin am Universitätskrankenhaus Eppendorf (UKE) zur Verfügung gestellt.

„Bislang stehen pro Jahr etwa 200 Augenhornhäute für Transplantationen zu Verfügung. Unser Ziel ist es, mindestens 250 Spender zu bekommen, und damit künftig 500 Augenhornhäute pro Jahr transplantieren zu können“,

wünscht sich Dr. Olaf Hellwinkel, Molekularbiologe und Leiter der Transplantatgewebebank am Institut für Rechtsmedizin des UKE.

Hornhäute können bis zu 72 Stunden nach dem Tod entnommen werden. Die Aufbereitung einer entnommenen Augenhornhaut kostet rund 1550 Euro. Diese Kosten übernimmt die Krankenkasse ebenso wie die spätere Transplantation. Die Spende des Lions Club Elmshorn wird in eine Software fließen, mit der unter anderem mittels eines neuen Befundungssystems noch schneller und effizienter gearbeitet werden kann. Deutschlandweit gibt es zwischen 40 und 50 Hornhautbanken, zehn von ihnen werden von Lions Clubs unterstützt.

Zehn Jahre dauerte es, bis die Coral-Lions-Rose auf dem Markt eingeführt werden konnte. Ab Herbst wird sie in größerer Stückzahl zur Verfügung stehen und auch im Kordes-Online-Shop angeboten. Ein Teil des Verkaufserlöses wird für das Projekt des Lions-Clubs Elmshorn gespendet.