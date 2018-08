Ritter, Drachen und ein Mönch : Elmshorner Hafenfest: Zum ersten Mal mit Mittelaltermarkt

Ab Freitag, 24. August, ist drei Tage Programm auf der großen Wiese vor dem Torhaus.

von Marianne Meißner

20. August 2018, 14:00 Uhr

Elmshorn | Mutige Ritter, Lagerfeuerromantik, Schwertkämpfe und edle Fräulein – in Elmshorn wird das Mittelalter lebendig. Fantastische Zeiten – unter diesem Motto steht der erste Mittelmarkt während des Hafenfestes. Der Verkehrs- und Bürgerverein (VBV) veranstaltet diesen Markt zusammen mit der Mannschaft von der Agentur Viking Event.

„Wir möchten die Besucher auf eine Zeitreise ins elfte Jahrhundert mitnehmen und laden zum Bummel durch unser Lager ein“, sagt Wilhelm Krämer von Viking Event. Veranstaltungsort ist die große Grünfläche vor dem Torhaus. „Handwerker zeigen alte Handwerkskünste, Händler bieten ihre Waren feil und alles wird natürlich in stilechten Gewandungen und mit viel Liebe zum Detail präsentiert“, sagt Krämer.

Das Programm im Überblick:

Freitag, 24. August 11 Uhr: Marktöffnung 12 Uhr: Mittagsappell 13 Uhr: Streetbirds Walking Act 14 Uhr: Fire Anima Feuerkünstler 15 Uhr: Bruder Michael: Kinder gegen Ritter 16 Uhr: Kleiner Schildwall 17 Uhr: Streetbirds Walking Act 18 Uhr: Großer Schildwall 19 Uhr: Fire Anima Feuerkünstler 20 Uhr: Bruder Michael 22 Uhr: Feuershow (Fire Anima) 0 Uhr: Marktschluss

Sonnabend, 25. August 11 Uhr: Marktöffnung 12 Uhr: Mittagsappell 13 Uhr: Streetbirds Walking Act 14 Uhr: Fire Anima Feuerkünstler 15 Uhr: Bruder Michael: Kinder gegen Ritter 16 Uhr: Kleiner Schildwall 17 Uhr: Streetbirds Walking Act 18 Uhr: Großer Schildwall 19 Uhr: Fire Anima Feuerkünstler 20 Uhr: Bruder Michael 22 Uhr: Feuershow (Fire Anima) 0 Uhr: Marktschluss

Sonntag, 26. August 11 Uhr: Marktöffnung 12 Uhr: Mittagsappell 13 Uhr: Bruder Michael 14 Uhr: Streetbirds Walking Act 15 Uhr: Fire Anima Fuerkünstler 16 Uhr: Kleiner Schildwall 17 Uhr: Streetbirds Walking Act 18 Uhr: Großer Schildwall 19 Uhr: Marktschluss

Zusätzlich erwartet die Besucher an allen drei Veranstaltungstagen ein buntes Programm. „Ein Highlight sind übergroße Fantasyfiguren, die als Walking Acts auf dem Markt und auf den umliegenden Geländeflächen direkt auf die Besucher zugehen und sie in ihren Bann ziehen“, sagt der Veranstalter. Ein zirka sieben Meter großer Drache sorgt zusammen mit einer Feuerkünstlerin für einen weiteren Höhepunkt des Mittelaltermarktes. Für das Seelenheil ist auch gesorgt: Ein Mönch bietet Ablass, mittelalterliche Hochzeiten, aber auch Scheidungen an. Für Leib und Seele stehen unter anderem Köstlichkeiten beim Schweinebräter, Flammkuchenhaus, Bäcker und in der Taverne bereit.

Marianne Meißner

Für alle kleinen Besucher findet die große Schlacht „Kinder gegen Ritter“ statt. Außerdem werden auch Bogenschießen und Axtwerfen sowie Armbrustschießen für die kleinen Ritter angeboten. Stilechte Beleuchtung mit Wachs- und Öllampen, Fackeln und Feuerschalen lassen im Lager am Abend eine besondere Atmosphäre aufkommen. Der Eintritt zum ersten Mittelaltermarkt in Elmshorn ist frei.