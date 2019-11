Elmshorn wird Propstei-Sitz

Kirchenkreissynode segnet das neue Zwei-Pröpste-Modell mit großer Mehrheit ab

Knuth Penaranda

26. November 2019, 17:43 Uhr

Elmshorn | Die Satzung ist geändert. Der Wahlausschuss bestimmt. Der Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf wird in Zukunft von zwei Pröpsten geleitet. Das hat die Kirchenkreissynode in Elmshorn beschlossen – und zwar mit großer Mehrheit. Fest steht auch: Elmshorn wird Sitz der Propstei Süd mit insgesamt 13 Kirchengemeinden und 24 Pastoren. In der deutlich kleinteiligeren Propstei Nord gibt es 25 Kirchengemeinden und 26 Pastoren. Sitz ist Itzehoe.

„Es gibt zwei Propsteien mit zwei Pröpsten, aber weiterhin eine Kirchenkreisverwaltung“, betonte Beate Raudies, Präses der Kirchenkreissynode. Der Kirchenkreis war 2009 durch eine Fusion entstanden. Damals hatte Elmshorn seine Propstei verloren. Kurt Puls, damals der Propst für den Kirchenkreis Rantzau, ging in Ruhestand. Jetzt wird die Propstei wieder zum Leben erweckt.

„Ich bin froh, dass es so gekommen ist“, betonte der amtierende Propst Thomas Bergemann. Diese Entscheidung sei für ihn „überaus entlastend.“ Bergemann ist zurzeit für mehr als 60 Pastoren im Kirchenkreis verantwortlich.

Das zwei Pröpste-Modell hatte auch Bischof Gothart Magaard präferiert. Das bisherige Modell mit einem Propst und einem Stellvertreter hätte die Landeskirche nicht mehr genehmigt. Die neue Struktur soll Mitte 2020 greifen. Die Stellenausschreibung soll Anfang 2020 im kirchlichen Amtsblatt erfolgen.

Die neue Führungsstruktur soll auch helfen, den anstehenden Wandel im Kirchenkreis zu gestalten. Bis zum Jahr 2030 werden ein Drittel der Pfarrstellen nicht mehr besetzt sein. Die Verantwortlichen wollen in den kommenden Jahren die Weichen in Richtung Zukunftsfähigkeit stellen. Die Pensionswelle setzt ab 2024 ein.

Es wird nicht alles so bleiben, wie es jetzt ist, das scheint sicher. Und natürlich schwebt das Wort Kirchengemeindenfusion über allem. „Zwangsfusionen sind kein Allheilmittel“, betonte Bergemann. Und auch auch von festgesetzten Mindestgrößen für Gemeinden hält der Propst nicht viel. Aber in einem Punkt ist sich der Propst schon heute sicher: „Wir haben zurzeit 38 Gemeinden in unserem Kirchenkreis. Diese Zahl wird sinken.“ Der Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf erstreckt sich über die Kreise Pinneberg und Steinburg. Die kleinste Gemeinde –Neuenkirchen – zählt 300 Mitglieder, die größte – Barmstedt – 10 072. Es gibt den Dorfpastor in der Marsch und die Citypastorin in Elmshorn. Homogen geht anders.