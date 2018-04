Schmutz- und Regenwasserkanal wird erneuert : Elmshorn: Vormstegen wird für den Rest des Jahres gesperrt

Ab dem 2. Mai wird die Straße zwischen der Kreuzung Schauenburger Straße und der Einmündung zum Osterfeld gesperrt.

von Cornelia Sprenger

26. April 2018, 10:59 Uhr

Elmshorn | Da kommt einiges auf Auto- und Busfahrer zu: Im Zuge der Vorarbeiten für den Stadtumbau im Sanierungsgebiet Krückau-Vormstegen wird die Stadtentwässerung die Straße Vormstegen ab Mittwoch, 2. Mai, für den Rest des Jahres voll sperren. Zwischen der Kreuzung Schauenburger Straße und der Einmündung zum Osterfeld kommen Autos und Busse nicht mehr durch. Sie müssen über den Wedenkamp, die Käpt’n Jürs-Brücke und die Westerstraße ausweichen. Besonders schlimm wäre es für Autofahrer, wenn in dieser Zeit auch noch die Klappbrücke ausfallen würde.

Der südliche Teil der Straße Vormstegen zwischen Osterfeld und Reichenstraße bleibt offen, Fußgänger und Radfahrer sollen die Baustelle je nach Bauablauf passieren können. Auch die Schauenburger Straße kann aus Richtung Wedenkamp kommend voraussichtlich bis zum 31. Dezember nicht mehr befahren werden. Aus Richtung Berliner Straße bleibt die Schauenburger Straße dagegen frei. Die Sperrung betrifft auch die Buslinien, die über Vormstegen fahren. Die Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg (KViP) plant, die Stadtbuslinien 6501 bis 6506 sowie die Linie 489 in Richtung Wedel ab der Haltestelle Probstendamm über das Südufer umzuleiten. Fahrgäste der Linien 6503, 6504, 6506 und 489 werden gebeten, die Ersatz-Haltestelle in Höhe der Einmündung Hafenstraße/Ecke Klostersande am Stadttheater als Ersatz für die Haltestelle Reichenstraße zu nutzen.Die Linien 6501 und 6502 erreichen über die Westerstraße wieder ihren normalen Linienweg.

Der Grund für die umfangreichen Sperrungen: Im Zuge der Vorarbeiten für den Stadtumbau wird die Stadtentwässerung den vorhandenen Schmutz- und Regenwasserkanal erneuern. Das bedeutet: Der 120 Meter lange Regenwasserkanal wird fünfmal so groß wie sein Vorgänger ausfallen, weil er auch das Regenwasser von der Ansgarstraße zum neuen Schöpfwerk im Haus der Technik ableiten soll. Auch der Schmutzwasserkanal wird erneuert.