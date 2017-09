Elmshorn: Volkstrauertag ohne „Der gute Kamerad“

vergrößern 1 von 1 Foto: en 1 von 1

Wie soll das städtische Programm für den Volkstrauertag 2017 in Elmshorn aussehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich seit Monaten eine Arbeitsgruppe. Neben Vertretern der Stadt und der Politik sind Mitglieder der katholischen und evangelischen Kirche, der jüdischen Gemeinde und beider islamischer Gemeinden dabei. In groben Zügen steht das Programm für den 19. November. Klar ist bereits jetzt: Das Lied „Der gute Kamerad“ wird nicht mehr erklingen.

Einen letzten Versuch, das Stück – gespielt auf der Trompete – doch noch ins Programm zu heben, startete die CDU im Kulturausschuss. Vergeblich. Die Mehrheit der Ausschussmitglieder sprach sich dagegen aus. Damit folgten die Politiker der Empfehlung der Arbeitsgruppe. Die hält die althergebrachte musikalische Untermalung für nicht mehr zeitgemäß.

Die Planer bemühen sich darum, dem Programm des Volkstrauertags einen moderneren Anstrich zu geben. Auch weil starre Rituale und langatmige Reden dazu geführt hatten, dass die Zeremonie zum Volkstrauertag in Elmshorn 2016 kurz vor dem Aus stand.

Und so soll das Programm 2017 nach derzeitigem Stand aussehen: Kurz vor 14 Uhr treffen sich die Teilnehmer auf dem Friedhof an der Friedensallee am Gedenkstein für die verstorbenen Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen. Anschließend sprechen Vertreter verschiedener Religionen in der Friedhofskapelle Gebete im Wechsel mit musikalischen Beiträgen. Danach gedenken die Teilnehmer an der Ehrenmalen der Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Kränze sollen nicht mehr getragen werden, sondern bereits bei den Ehrenmalen liegen.

Ein geplanter Programmpunkt kann in diesem Jahr nicht umgesetzt werden. Die Ausstellung „Schau mich an“ zum Thema Flucht und Migration, die im Rathaus zu sehen sein sollte, ist nicht verfügbar. Sie ist aber für 2018 fest gebucht. Im kommenden Jahr soll auch ein Projekt von Schülern der Erich Kästner Gemeinschaftsschule und der Geschichtswerkstatt Hainholz den Volkstrauertag begleiten. Dabei geht es um „Geschichten einer Flucht“.

Seit 1952 ist der Volkstrauertag in Deutschland staatlicher Gedenktag zur Erinnerung an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft. Zwingende rechtliche Vorgaben für den Ablauf der Gedenkveranstaltungen gibt es nicht.