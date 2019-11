Nach 16 betrügerischen Anrufen : Elmshorn und Uetersen: Polizei warnt vor falschen Polizisten

Weil alle angerufenen Bürger wachsam waren, hatten die Täter aber keinen Erfolg.

von Christian Uthoff

08. November 2019, 11:18 Uhr

Elmshorn/Uetersen | Nachdem am Donnerstag Betrüger bei mindestens 16 älteren Bürgern in Elmshorn und Uetersen angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben haben, warnt die Polizei vor dieser Masche. Das teilte Pressesprecher Claus Volkenandt am Freitag mit.

Niemand ließ sich verunsichern

Die Senioren waren in der Zeit zwischen 9 Uhr und 13.30 Uhr kontaktiert worden. Die Angerufenen ließen sich jedoch nicht durch die Täter verunsichern oder überzeugen. Sie brachen die Gespräche ab und meldeten sich anschließend bei der „richtigen“ Polizei, wie der der Pressesprecher berichtete.

Die Polizei warnt aus diesem Anlass trotzdem noch einmal davor, weder Bargeld noch andere Wertgegenstände zu übergeben oder Auskünfte zu den persönlichen Vermögensverhältnissen zu machen.

