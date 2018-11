An jedem Adventssamstag : Elmshorn spendiert kostenlose Busfahrten

Die ÖPNV-Aktion ist nicht neu, wurde seit 2014 aber aus finanziellen Gründen von der Politik gestrichen.

von Christian Brameshuber

22. November 2018, 16:16 Uhr

Elmshorn | Das ist ein großzügiges Geschenk in der Vorweihnachtszeit. Die Stadt Elmshorn spendiert ihren Bürgern kostenlose Busfahrten. An den vier Adventssamstagen kann der gesamte öffentliche Nahverkehr in der Stadt und teilweise auch in den Nachbargemeinde kostenfrei genutzt werden. Das bestätigte Stadtmarketing-Chefin Manuela Kase.

Die Kosten übernimmt die Stadt Elmshorn. Sie liegen laut Wirtschaftsförderer Thomas Becken bei zirka 10.000 Euro. Die ÖPNV-Aktion ist nicht neu, wurde seit 2014 aber aus finanziellen Gründen von der Politik gestrichen. Becken ist froh, dass 2018 wieder ein kostenloses Angebot existiert. „Es hat große Bedeutung für die Belebung unserer Innenstadt“, betont Becken.

Die Autofahrer in Elmshorn können sich ebenfalls freuen. An den Samstagen im Advent kann in der Innenstadt auch kostenlos geparkt werden.