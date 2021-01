Zeugen gesucht : Elmshorn: 72-Jähriger stürzt mit dem Fahrrad und verletzt sich schwer

Der Mann wurde im Morgengrauen (26. Januar) in der Julius-Leber-Straße aufgefunden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

26. Januar 2021, 16:47 Uhr

Elmshorn | Ein schwerer Verkehrsunfall ist am Dienstag, 26. Januar, in der Julius-Leber-Straße in Elmshorn passiert. Das meldet die Polizei. Ein 72-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad gestürzt und hatte sich schwere Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Kein Fremdverschulden

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte ein 72-jähriger Elmshorner die feuchte oder glatte Fahrbahn der Julius-Leber-Straße zwischen dem Steindammpark und der Krückau befahren haben und hier gestürzt sein. Der Unfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.

Ein Zeuge rief Hilfe

Ein Zeuge fand den 72-Jährigen um 5.10 Uhr am Boden liegend und alarmierte den Rettungsdienst und die Polizei. Die Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Hamburger Krankenhaus.

Das Polizeirevier Elmshorn sucht mögliche Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise zum Unfallhergang. Hinweise werden entgegen genommen unter der Telefonnummer (04121) 8030.